W 2023 roku do policji chciało się dostać ponad 15 tys. kandydatów, a przyjętych zostało zaledwie 5 tys. osób. Zapaść kadrowa w tej formacji się pogłębia, dlatego też resort Tomasza Siemoniaka zdecydował o obniżeniu kryteriów przyjęcia do służby. W 2024 roku do 26 listopada o przyjęcie starało się blisko 20 tys. kandydatów, jak wynika z danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji dla Gazety Prawnej.

Zapaść kadrowa w policji stale się pogłębia. Ostatnie szacunki mówią już o 14-proc. wakacie w tej służbie. W odpowiedzi na kryzys zdecydowano, aby złagodzić kryteria przyjęcia do służby. Poprosiliśmy KGP o wskazanie, ilu kandydatów w ubiegłych latach ubiegało się o niebieski mundur, ile osób zostało przyjętych oraz na jakich etapach kandydaci najczęściej byli eliminowani.

Rekrutacja do policji. Ile osób jest chętnych? Ile dostaje pracę?

Dane dotyczące liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji na podstawie ustawy o Policji przedstawiają się następująco:

w 2020 r. – 19 730 osób,

w 2021 r. – 18 081 osób,

w 2022 r. – 13 358 osób,

w 2023 r. – 15 289 osób,

do 26.11.2024 r. – 19 526 osób.

Ile osób zostało przyjętych do służby w policji w poszczególnych latach?

w 2020 r. – 4 338 osób,

w 2021 r. – 6 655 osób,

w 2022 r. – 5 140 osób,

w 2023 r. – 5 158 osób,

do 26.11.2024 r. – 5 019 osób.

Poprosiliśmy również o wskazanie, na jakich etapach kandydaci najczęściej tracą możliwość pracy w tej formacji.

– Etapami postępowania kwalifikacyjnego, których nie zaliczało najwięcej osób były badania psychologiczne oraz test sprawności fizycznej – poinformowała nas podkom. Iwona Kijowska z biura komunikacji społecznej KGP.

Nowe zasady rekrutacji do policji

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, obecnie test sprawności składa się z ośmiu prób sprawnościowych przeprowadzanych w zamkniętym przedziale czasowym i w tej formie stosowany od 2007 roku. W projekcie rozporządzenia ujęto natomiast cztery próby sprawnościowe w zakresie zdolności motorycznych szczególnie przydatnych dla policjantów, tj. siła, wytrzymałość, zwinność oraz koordynacja ruchowa.

Jak wskazano, istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań policji będą następujące próby sprawnościowe:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg;

siady z leżenia na plecach w czasie 30 s;

bieg ze zmianą kierunku;

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s.

"Z uwagi na ograniczoną dostępność obiektów, w których można przeprowadzić próbę sprawnościową – bieg na dystansie 1000 m bez względu na warunki atmosferyczne, wprowadzono bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s, który również pozwala na badanie tej samej cechy motorycznej, tj. wytrzymałości. Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej otrzymuje kandydat, który zaliczył wszystkie próby sprawnościowe i otrzymał co najmniej 32 punkty na 60 możliwych do uzyskania" – podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zapaść kadrowa w policji

Przypomnijmy: w 2023 r. ze służby w Policji odeszło 9 458 policjantów, a w 2022 r. – 4 726.

Stan zatrudnienia na 1 sierpnia 2024 r. wynosił 94 253 policjantów, natomiast wakat stanowił 14 656 etatów (13,46 proc. stanu etatowego). W 2023 r. i w 2022 r. na dzień 1 sierpnia zatrudnionych było odpowiednio 94 655 i 98 958 policjantów. Wakat wynosił odpowiednio 12 454 i 6 351.

Policjanci zrzeszeni w NSZZ Policjantów argumentują, że ich żądania stanowią jedyną i racjonalną szansę na przezwyciężenie kryzysu kadrowego i zapaści finansowej. Poprzednie propozycje MSWiA określono jakie "dalece niewystarczające". Związkowcy proponują: podwyżki kwoty bazowej o 15 proc., wprowadzenie od stycznia świadczenia mieszkaniowego, pracy nad motywacyjnym charakterem uposażeń i powiązanie finansowania policji z PKB.