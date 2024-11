Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wydała komunikat, w którym poinformowała, że ostatnio obradująca rada podjęła jednogłośne decyzję o ogłoszeniu gotowości do podjęcia akcji protestacyjnej i wykorzystaniu wszystkich możliwych działań w celu realizacji swoich postulatów.

27 listopada obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która reprezentuje interesy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej. Te organizacje biorą również udział w rozmowach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spór w służbach mundurowych

Trwa spór o podwyżki w służbach mundurowych. 15 listopada resort Tomasza Siemoniaka przedstawił propozycje związkom zawodowym, które jednak nie zostały zaakceptowane przez reprezentatywne organizacje. Podczas ostatniego spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęto jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu gotowości do podjęcia akcji protestacyjnej i wykorzystaniu wszystkich możliwych działań w celu realizacji postulatów związków.

"Jednocześnie w przypadku braku akceptacji strony rządowej postulatów związków zawodowych zrzeszonych w Federacji ZZSM Rada rekomenduje organizacjom członkowskim podjęcie decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej" – czytamy w komunikacie.

Żądania służb mundurowych

Związkowcy domagają się podjęcia przez MSWiA następujących działań:

podniesienia uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA o 15 proc. od stycznia 2025 roku,

wdrożenia świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy w wysokości i na zasadach obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP od stycznia 2025 roku,

wprowadzenie do "Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA,

dokonania zmiany zasad naliczania emerytur dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 roku oraz finansowania budżetu resortu spraw wew. i administracji w oparciu o wskaźnik PKB,

dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 roku oraz finansowania budżetu resortu spraw wew. i administracji w oparciu o wskaźnik PKB, wprowadzenia płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy otrzymujących dodatek funkcyjny, uwzględniając wprowadzenie minimalnego poziomu dodatków, np. służbowych dla pozostałych funkcjonariuszy,

włączenia przedstawicieli związków zawodowych do prac nad siatką płac,

dokonania zmian w sposobie rozliczenia czasu służby funkcjonariuszy skierowanych do szkół lub ośrodków szkolenia.

MSWiA odpowiada

Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i wskazanie, czy spodziewają się sporu zbiorowego. W odpowiedzi podano, że priorytetem resortu są działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania podległych formacji oraz poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

Dodano, że Tomasz Siemoniak powołał Wiesława Szczepańskiego, sekretarza stanu w MSWiA, na pełnomocnika ministra spraw wewnętrznych i administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi.

"Analiza dotychczas funkcjonujących rozwiązań, jak również ocena możliwości ich optymalizacji pozwoli na wypracowanie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy, które w efekcie przyczynią się do pozyskania kandydatów do służby, jak również zachęcą funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Prace zespołu koncentrują się nad przygotowaniem założeń nowego programu modernizacji służb, propozycji rozwiązań prawnych dotyczących systemu uposażeń funkcjonariuszy, a także rozwiązań prawnych mających na celu poprawę zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych oraz ułatwiających korzystanie przez funkcjonariuszy służb ze świadczeń opieki zdrowotnej świadczonych" – czytamy w komentarzu udzielonym Gazecie Prawnej.