MSWiA wprowadza przepisy, które mają zwiększyć liczbę wakatów w policji. Obecnie braki kadrowe w tej formacji wynoszą 16,3 tys., co stanowi niespełna 14 proc. stanu etatowego. Resort podaje, że w 2023 roku do służby przyjęto 5174 osoby, natomiast odeszło z niej 9458 osób. Sposobem na uporanie się z kryzysem jest zmiana przepisów, dzięki którym łatwiej będzie dostać się do służby w policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował projekt rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji.

Liczba wakatów w policji

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, etat w policji w 2024 r. został określony w ustawie budżetowej na rok 2024 w liczbie 108 995, w tym w jednostkach organizacyjnych 108 909. Stan zatrudnienia na 1 sierpnia 2024 r. wynosił 94 253 policjantów, natomiast wakat stanowił 14 656 etatów (13,46 proc. stanu etatowego). W 2023 r. i w 2022 r. na dzień 1 sierpnia zatrudnionych było odpowiednio 94 655 i 98 958 policjantów. Wakat wynosił odpowiednio 12 454 i 6 351.

W 2023 r. do służby w Policji przyjęto 5 174 osób, natomiast w 2022 r. – 5 169. Ogółem w 2023 r. ze służby w Policji odeszło 9 458 policjantów, a w 2022 r. – 4 726.

"Wskazać należy, że w latach 2022-2025 stan etatowy Policji podlega corocznemu zwiększeniu, tak aby docelowo osiągnąć 110 709 etatów. W związku z tym, stan etatowy Policji ulegnie zwiększeniu o 7 400 etatów, z czego 1 800 dedykowanych jest dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, natomiast 5 600 etatów przeznaczone zostanie na wzmocnienie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji. Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie formacji, istotne jest nie tylko zwiększenie etatu, ale przede wszystkim skuteczne i trwałe jego uzupełnienie" – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w rekrutacji do policji

Jak podano, jedną z podstawowych zmian będzie możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych elektronicznie, co wcześniej nie było możliwe. Jednak dużo istotniejsze zmiany obejmą testy sprawności fizycznej.

Obecnie test sprawności składa się z ośmiu prób sprawnościowych przeprowadzanych w zamkniętym przedziale czasowym i w tej formie stosowany od 2007 roku.

W projekcie rozporządzenia ujęto natomiast cztery próby sprawnościowe w zakresie zdolności motorycznych szczególnie przydatnych dla policjantów, tj. siła, wytrzymałość, zwinność oraz koordynacja ruchowa.

Jak wskazano, istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań policji będą następujące próby sprawnościowe:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg;

siady z leżenia na plecach w czasie 30 s;

bieg ze zmianą kierunku;

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s.

"Z uwagi na ograniczoną dostępność obiektów, w których można przeprowadzić próbę sprawnościową – bieg na dystansie 1000 m bez względu na warunki atmosferyczne, wprowadzono bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s, który również pozwala na badanie tej samej cechy motorycznej, tj. wytrzymałości. Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej otrzymuje kandydat, który zaliczył wszystkie próby sprawnościowe i otrzymał co najmniej 32 punkty na 60 możliwych do uzyskania" – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Co więcej, kandydaci mogą być zwolnieni z testu sprawności fizycznej w sytuacji, gdy uzyskają pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły w oddziale o profilu mundurowym przez zespół, w którym będą uczestniczyli policjanci lub pracownicy policji.

Zmiany w badaniach lekarskich i terminach ponownego przystąpienia do testów

Podano również, że zostanie wydłużony okres ważności pozytywnego wyniku badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego do 90 dni.

Zmieniono również okresy karencji, które mają zastosowanie w następujących wypadkach:

a. uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z etapów postępowania kwalifikacyjnego, po upływie których może on ponownie przystąpić do tego postępowania:

test sprawności fizycznej – z 2 miesięcy do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej – z 6 miesięcy do 4 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

badania psychologicznego – z 10 miesięcy, z tym, że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego badania do 4 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym, że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do tego badania,

rozmowa kwalifikacyjna – z 6 miesięcy do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od jej prowadzenia,

badanie psychofizjologiczne – z 12 miesięcy do 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

b. rezygnacji przez kandydata z badania psychofizjologicznego – z 12 miesięcy do 6 miesięcy od dnia rezygnacji z tego badania.

Zmiany według danych zaprezentowanych w Ocenie Skutków Regulacji dotkną około 13 000 osób. Jest to szacunkowa liczba na podstawie średniej rocznej liczby złożonych podań w latach 2021-2023.