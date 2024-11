W wielu zakładach pracy, a szczególnie w budżetówce wolne Wigilie są już praktyką od dawna. Teraz jednak zostanie to uregulowane ustawowo. Związki zawodowe i pracownicy postulują również o wolny Wielki Piątek, albo chociaż o skrócenie czasu pracy do 4 godzin tego dnia.

Jakie dni wolne od pracy 2024?

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w Polsce obowiązuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z ww. ustawą w Polsce obowiązują takie dni wolne od pracy:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wolne Wigilie są już teraz, nie trzeba ustawy

Zajmując się sprawami z zakresu prawa pracy, trzeba zawsze pamiętać o jednym kluczowym przepisie, który oddaje "ducha" tej gałęzi prawa. Chodzi o przepis art. 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Przepis ten dotyczy zasady uprzywilejowania pracownika. Konkretyzując, przepis art. 18 § 1 wskazuje, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. W konsekwencji przyjęło się uważać, że przepisy prawa pracy określają minimum praw pracownika i maksimum jego obowiązków. Jak podkreślają przedstawiciele prawa pracy:

pracodawca zawsze może zatrudnić pracownika na korzystniejszych warunkach, niż przewidują to obowiązujące przepisy prawa, a nigdy na gorszych. Takie zobowiązanie pracodawcy ponad obowiązujący przepis jest ważne i może być dochodzone przez pracownika. Zasada uprzywilejowania pracownika stanowi kardynalną zasadę prawa pracy (zob. Kodeks pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak, Warszawa 2024).

Praktyka nie odbiega wcale od teorii. Wiele pracodawców, przedsiębiorców, spółek czy urzędów państwowych (w stosunku do szeroko rozumianej grupy pracowników budżetówki, ale nie tylko) już od kilkunastu jak nie kilkudziesięciu lat decyduje się na udzielenie dodatkowego dnia wolnego od pracy. Ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy i co ważne 100% płatnym, nie jest wcale żadnym novum. W zakładach pracy wprowadzane są wewnętrzne zarządzenia, decyzje dyrekcji, czy też nawet jest to regulowane w regulaminach pracy czy układach zbiorowych pracy. Oczywiście, jeśli nie ma dnia wolnego, to często też pracownicy są zwalniani z obowiązku świadczenia pracy kilka godzin wcześniej. Niemniej jednak pracownicy chcą iść o krok dalej i chcą to mieć zagwarantowane ustawowo. Stąd też projekt i prace w Sejmie RP na projektem ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt). Projektodawcy proponują wprowadzić dzień wolny od pracy 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia, jest to oczywiście dzień poprzedzającym święto Bożego Narodzenia.

Czy będzie wolna Wigilia w 2024?

Minister resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraziła poparcie dla projektu. Co ważne, dotarliśmy do informacji od Marszałka Sejmu, który wskazał, że projekt ma braki merytoryczne. Przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska wskazała, że najprawdopodobniej pierwsze czytanie projektu odbędzie się w piątek. Zatem "są szanse, że wolna Wigilia będzie jeszcze w tym roku".

Ważne UZASADNIENIE DLA WPROWADZENIA WIGILII DNIEM WOLNYM Jak wynika z uzasadnienia do projektu: Wigilia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin, którzy ten szczególny czas spędzają w gronie najbliższych podczas kolacji wigilijnej kultywując m.in. tradycje religijne. Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00. Wigilia Bożego Narodzenia wiąże się też z podróżami oraz wyjazdami pracowników oraz ich rodzin, aby ten wyjątkowy czas mogli spędzić z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi, którzy często mieszkają w różnych miejscach w Polsce. Proponowane rozwiązanie umożliwi rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie. Dodatkowy dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia ułatwi pracownikom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, a co za tym idzie ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze.

Czy Wielki Piątek będzie dniem wolnym?

Pójdźmy krok dalej. Dlaczego nie ustanowić Wielkiego Piątku dniem ustawowo wolnym od pracy, pytają pracownicy. Co ciekawe projektodawca nie wziął pod uwagę pomysłu, który już był poddany pod konsultacje w 2016 r. Już 8 lat temu proponowano taką propracowniczą zmianę prawa pracy, ale tą różnicą, że chciano skrócić czas pracy do 4 godzin w Wielki Piątek i Wigilie. Ostatecznie do uchwalenia przepisów nie doszło. Środowiska związkowe już teraz postulują o wolny Wielki Piątek. Czym można to uzasadnić? Podobnie jak w przypadku Wigilii, przygotowaniami do Świąt, wyjazdami do rodziny, spotkaniami ,ale i przede wszystkim motywem religijnym. Jak podkreślano w 2016 r.: Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w roku dla wielu chrześcijan. Jak podawano wówczas, według badań CBOS aż 56% Polaków uczestniczy w wielkopiątkowej liturgii.

Podsumowanie

Bardzo ważną częścią zdrowego środowiska pracy jest pojęcie wellbeingu, czyli dobrostanu pracownika o którego dbałość w miejscu pracy wpływa pozytywnie na ogólne zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polacy są drugim najbardziej zapracowanym narodem w Unii Europejskiej z ponad 40 godzinami pracy w tygodniu. Ustanowienie Wigilii (a być może docelowo też kiedyś Wielkiego Piątku) dniem wolnym od pracy pomogłoby zrównoważyć życie zawodowe z prywatnym co jest istotnym elementem dobrostanu pracowników.