Ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedzielę weszła w życie jeszcze w 2018 r. Od tego czasu stopniowo liczba niedziel handlowych zaczęła ulegać zmniejszaniu. W 2025 r. jest osiem niedziel handlowych, co jest efektem nowelizacji ustawy podpisanej w 2024 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. W niedziele handlowe z reguły otwarte są sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Action, Pepco, Rossmann, Dino i Żabka. 24 sierpnia 2025 r. lista otwartych sklepów będzie jednak mocno zawężona.

Niedziela 24 sierpnia 2025 roku - gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę 24 sierpnia 2025 r. handel będzie mocno ograniczony, ponieważ ustawa nie przewiduje tego dnia otwarcia większości sklepów. Biedronka, Auchan, Lidl, Aldi jak również Pepco, Action i Rossmann będą zamknięte. Kto zaplanował na ten weekend np. kompletowanie szkolnej wyprawki dla dzieci na rok szkolny 2025/2026, będzie musiał zrobić zakupy w sobotę 23 sierpnia 2025 r., albo poczekać do ostatniego dnia wakacji, czyli na niedzielę 31 sierpnia 2025 r. kiedy to zgodnie z ustawą przypada niedziela handlowa.

Trzeba jednak również pamiętać, że niektóre sklepy sieciowe pozostają zamknięte w niedziele handlowe. Jest tak np. w przypadku drogerii Rossmann na ul. Krętej we Wrocławiu. Listę sklepów otwartych w niedziele handlowe najlepiej jest na bieżąco sprawdzać na oficjalnych stronach sieci handlowych.

Osoby, które na zakupy będą chciały wybrać się w niedzielę 24 sierpnia 2025 r. będą miały do dyspozycji mocno okrojoną listę czynnych sklepów. Zamknięte będą takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Auchan, Netto, Dino, Aldi, Action, Pepco, Tedi, Rossmann, czy Kik. Do dyspozycji klientów pozostanie większość sklepów Żabka, stacji benzynowych i sklepy osiedlowe, jeżeli ich właściciele zdecydują się sami stanąć za ladą.

Niedziele handlowe w 2025 r. - terminarz

W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, w których sklepy będą otwarte mimo obowiązującego zakazu handlu. Wyjątki obejmują trzy kolejne niedziele przed Wigilią Bożego Narodzenia, jedną niedzielę przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Łącznie daje to osiem terminów, kiedy zakupy można zrobić bez ograniczeń.

Do końca 2025 roku pozostały jeszcze cztery niedziele handlowe. Oto ich daty:

31 sierpnia 2025 r.

7 grudnia 2025 r.

14 grudnia 2025 r.

21 grudnia 2025 r.

Zmiany w ustawie spowodowały, że w 2025 r. we wrześniu, październiku i listopadzie nie będzie ani jednej niedzieli handlowej. Warto uwzględnić to przy zakupowych planach.