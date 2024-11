W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który zakłada ustanowienie Wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia) dniem wolnym od pracy. Druk nr 777 wpłynął do Sejmu 24 października tego roku, a już 5 listopada skierowano go do pierwszego czytania.

"Dzień ten jest jednym z najważniejszych dni w polskiej tradycji, głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze i religii. Wiele osób traktuje ten dzień nie tylko jako przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, ale jako samo święto, którego centralnym punktem jest wspólna kolacja w gronie rodziny i najbliższych osób. Dzień wolny pozwoliłby na pełne uczestnictwo w tych tradycjach, bez konieczności łączenia obowiązków zawodowych z pracami przygotowawczymi w domu" – uzasadniają swój projekt ustawy posłowie.

Wigilia Bożego Narodzenia wolna od pracy już w 2024 roku?

Choć projekt jak wspominaliśmy wpłynął do Sejmu pod koniec października, to już 8 listopada odbędzie się pierwsze czytanie ustawy, która ustanawia 24 grudnia dniem wolnym od pracy.

Pod koniec października prezydent Andrzej Duda wyraził poparcie dla projektu.

W wywiadzie dla Radia Zet przekazał: "Popieram pomysł Lewicy w sprawie wolnej od pracy Wigilii; myślę, że podpiszę taką ustawę". – Myślę, że zwłaszcza dla kobiet, które (...) mają tutaj swoją rolę - jeżeli chodzi o przygotowanie w wielu domach potraw wigilijnych, więc na pewno paniom byłoby lżej, a i mężczyznom byłoby lżej, bo przecież mnóstwo zakupów trzeba zrobić i przygotować też dom – powiedział prezydent.

Jednak nie mamy pewności, czy Wigilia będzie już wolna od pracy w 2024 roku. Dlaczego? Jak zapowiedział podczas konferencji Sejmu Szymon Hołownia najpierw Lewica musiała uzupełnić braki w projekcie. Chodziło o to, że nie wskazano skutków finansowych i nie pojawiła się deklaracja zgodności z prawem Unii Europejskim.

Wigilia wolna od pracy – od kiedy?

Dopytywany Szymon Hołownia powiedział, że ma wątpliwości, czy trzeba wprowadzić ten projekt w tym roku, ponieważ np. handel, urzędy mają już zaplanowaną pracę na ten dzień.

– Nie wiem, co jeszcze prezydent z tym zrobi – on zapowiedział jedno, ale może zrobić różne inne rzeczy, więc być może roczne vacatio legis i od przyszłego roku. Może to by było rozsądne wyjście z tej sytuacji, ale ta sprawa nie była jeszcze przedmiotem uzgodnień politycznych. To dość młody projekt, świeży projekt – przekazał Hołownia.

Natomiast Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z TOK FM wskazała:

– Chciałabym, żeby to już było w tym roku, ale zobaczymy, bo to będzie projekt poselski, nie rządowy.

Związek Rzemiosła Polskiego: projekt potrzebny

Prof. Jan Klimek, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, potwierdził, że organizacja popiera inicjatywę ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy. Zwrócił jednak uwagę na czas wprowadzenia tego projektu.

– Musimy jednak pamiętać, że są pracownicy, tacy jak np. piekarze czy cukiernicy, którzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, a ze względu na dłuższe trwanie świąt będą musieli zmierzyć się z dodatkowym obciążeniem pracą. Aby sprostać wszystkim zamówieniom w terminie, mogą być zmuszeni do pracy ponad normę w dniach poprzedzających święta. Sytuacja będzie szczególnie wymagająca, jeśli nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku. Do świąt pozostało niewiele czasu, a firmy już teraz muszą rozpocząć planowanie swoich działań na ten okres – wskazał.