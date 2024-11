Lewica walczyła o projekt, który ustanawiał Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od handlu. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiadała, że być może uda się uchwalić stosowną ustawę jeszcze w tym roku. Jednak jak wynika z doniesień money.pl, Lewica złoży poprawkę do projektu i dopuści pracę do godziny 12:00 24 grudnia.

Przypomnijmy: w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który ma ustanowić Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Projekt po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w dwóch komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

Ministra rodziny na początku listopada przekazała podczas konferencji w Sejmie: "Na pewno jesteśmy w stanie się sprężyć jako posłanki i posłowie, by pracować szybko i intensywnie, tak żeby 24 grudnia inni pracować nie musieli".

Wigilia wolna od pracy? Będzie autopoprawka

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy money.pl, Lewica złoży dzisiaj poprawkę do swojego projektu o Wigilii wolnej od pracy. Założono, że praca w ten dzień będzie dopuszczona, ale maksymalnie do godziny 12:00. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać już od 2024 roku.

– Lewica po konsultacji ze związkami zawodowymi dokona dzisiaj autopoprawki w projekcie. Chcemy, aby zmiany weszły jednak w życie od tego roku, a nie od 2025. Co ważne związkowcy nie chcą, aby pracownicy odrabiali ten dzień wolny w inne niedziele, dlatego zaproponujemy kluczową zmianę. Wszyscy pracownicy, w tym pracownicy sklepów pracowaliby 24 grudnia w Wigilię maksymalnie do godz. 12.00 i ani minuty więcej – w rozmowie z serwisem poseł Lewicy Arkadiusz Sikora, wiceprzewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju.

Podczas wspólnych posiedzeń w komisjach pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy oraz opowiedziano się za poprawkami Koalicji Obywatelskiej, aby nowe przepisy weszły w życie dopiero od lutego 2025 roku oraz aby trzy niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia były niedzielami handlowymi.

Wcześniej negatywnie o projekcie wypowiedział się minister finansów Andrzej Domański. Wskazał on w rozmowie w Radiu Zet, że to zbyt duży koszt. Dla gospodarki to wydatek rzędu 4 mld zł, a dla budżetu państwa 2,3 mld zł. Dodał, że dla niego jest to niepotrzebny krok i będzie przedstawiał argumenty, że to złe rozwiązanie.