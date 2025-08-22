- Obecnie maksymalny miesięczny przychód przy działalności nierejestrowanej to 3499,50 zł. W 2026 r. – przy założeniu, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 zł – limit kwartalny będzie wynosić 10 813,50 zł – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

To oznacza – jak mówi ekspert – większą szansę zarobkowania przy nierejestrowanej działalności sezonowej.

Co daje działalność nierejestrowana

Chodzi o działalność na małą skalę, której nie rejestruje się w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i od której nie płaci się składek ZUS.

Uwaga: nie chroni to przed koniecznością zapłaty składek z tytułu umów zlecenia. „Jeśli w ramach działalności nierejestrowanej chcesz świadczyć usługi, czyli wykonujesz umowę o świadczenie usług albo umowę-zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca” – informuje rządowy portal biznes.gov.pl

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą też pamiętać o rozliczaniu się z PIT. Co więcej, na gruncie VAT są traktowane jak prowadzące działalność gospodarczą, przy czym mogą korzystać ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – gdy wartość ich rocznej sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł.

Ale nawet podatnicy zwolnieni z VAT muszą ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, jeżeli przekroczą limit obrotu wynoszący 20 tys. zł.

Zmiany limitu od stycznia 2026 r. Kiedy nie trzeba będzie zakładać działalności gospodarczej?

Początkowo bez konieczności zakładania działalności gospodarczej można było zarobić miesięcznie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 r. jest to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Od 2026 r. limit ten będzie kwartalny – maksymalny przychód będzie mógł wynieść 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zmieni się bowiem brzmienie art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.). Z przepisu tego będzie wynikać, że „nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Zmianę wprowadza podpisana właśnie przez prezydenta ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości.

Kto skorzysta na podniesieniu limitu dotyczącego działalności nierejestrowanej?

– To słuszne rozwiązanie, ponieważ dotychczasowy limit stanowił problem dla osób zarabiających sezonowo lub pracujących nad produktem przez dłuższy czas, a następnie sprzedających go jednorazowo – komentuje Piotr Juszczyk.

Podaje przykład osoby sprzedającej znicze na 1 listopada. Obecny limit przychodu (3499,50 zł miesięcznie) zmuszałby ich do założenia działalności gospodarczej. Kwartalny może ich od tego uchronić.

- W mojej ocenie można było pójść o krok dalej i wprowadzić limit roczny, np. na poziomie dziewięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – mówi Piotr Juszczyk.