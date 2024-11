Przed weekendem odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy ustanowienia 24 grudnia, czyli Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym. Ustawę skierowano do prac w komisjach.

Projekt wprowadzający ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy został skierowany do prac w komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Wigilia wolna od pracy – projekt ustawy w Sejmie

Podczas głosowania 8 listopada wnoszono o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji. Za taką opcją było 213 posłów (w tym wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy), przeciw: 235 posłów (w tym niemal wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej). W kolejnym głosowaniu opowiedziano się za tym, aby projektem zajęły się dwie wspomniane już komisje.

Mimo to ministra Agnieszka Dziemianowicz–Bąk liczy na szybkie procedowanie ustawy.

– Od kiedy złożyliśmy projekt ustawy o wolnej od pracy Wigilia, z całej Polski płyną głosy poparcia. Za projektem opowiedziały się największe centrale związkowe w kraju. Pomysł ma ogromne poparcie społeczne, zdecydowana większość Polek i Polaków go popiera. Jest szansa, że już w tym roku Wigilia będzie wolna – zależy to od nas w tej sali. To my możemy wykonać dziś pracę, by Polki i Polacy w Wigilię pracować nie musieli. Mamy szansę doprowadzić do tego, by polscy pracownicy cieszyli się wolnym dniem w Wigilię już wkrótce, już 24 grudnia 2024 r. – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.

Wigilia wolna od pracy? Tak, ale pod pewnym warunkiem

Pojawiają się głosy, aby np. Święto Trzech Króli stało się z powrotem dniem pracującym, jeżeli to Wigilia Bożego Narodzenia ma być dniem wolnym od pracy.

Jak wskazała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl w opinii przesłanej do Marszałka Sejmu, choć projekt cieszy się poparciem pracowników, jego wprowadzenie może mieć konsekwencje dla różnych grup społecznych i być szkodliwe dla gospodarki.

Mowa między innymi o branżach, które w okresie świątecznym notują największe obroty, jak handel czy gastronomia. Pracownicy tych grup, którzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniach do świat, będą musieli zmierzyć się z dodatkowym obciążeniem pracą.

Federacja ostatecznie negatywnie opiniuje projekt w tej wersji, ale proponuje kompromisowe rozwiązanie, aby wprowadzenie wolnej Wigilii wiązało się z likwidacją innego ustawowego dnia wolnego.

"Dlatego proponuję, aby w parlamencie przetoczyła się dyskusja, czy w zamian wolnej Wigilii, nie usunąć z ustawy z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy 6 stycznia – Święto Trzech Króli albo 1 maja – Święto Państwowe, które zostało wprowadzone w 1950 roku. (…)" – czytamy w opinii podpisanej przez Roberta Składowskiego, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.