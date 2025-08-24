Kilkudziesięciu tysięcy złotych sięgają roszczenia, z którymi pielęgniarki występują do sądów - informuje adwokatka Teresa Kaczyńska-Kochaniec. Podkreśliła, że pielęgniarki walczą o minimum, jakie ustawa przypisuje pracownikom z tytułem magistra i specjalizacją. Kwota roszczeń, z którymi występują siostry, zależy od stażu pracy, a także od przepracowanych dyżurów w nocy, święta

Pielęgniarki w sądach domagają się uznania ich wykształcenia i kwalifikacji przy określaniu wysokości minimalnej pensji zasadniczej. To m.in. pielęgniarki, których kwalifikacje przed lipcem 2022 r. szpital uznawał, a po tej dacie, czyli gdy weszła w życie tzw. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, pracodawca stwierdził, że takich kwalifikacji od pielęgniarki nie wymaga.

Pielęgniarki walczą o zaległe wynagrodzenia

Kaczyńska-Kochaniec zaznaczyła, że kwota roszczeń, z którymi występują pielęgniarki, zależy od stażu pracy, od przepracowanych dyżurów w nocy, święta. – Roszczenia za trzy lata to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Te pielęgniarki walczą o minimum. Chcą otrzymywać wynagrodzenie minimalne, jakie ustawa przypisuje pracownikom podmiotów leczniczych z kwalifikacjami formalnymi na poziomie magistra i specjalizacji – powiedziała adwokatka.

Podkreśliła, że są obszary geograficzne, na których w ogóle nie ma problemu z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji pielęgniarek. – 85 proc. podmiotów leczniczych nie szukało furtek w ustawie, żeby nie wypłacać wyższych wynagrodzeń, czyli co do zasady płaci cała Polska poza kilkoma wyjątkami – powiedziała Kaczyńska-Kochaniec. Dodała, że są wyjątki i np. w województwie świętokrzyskim, przede wszystkim w Kielcach, „z założenia” szpitale nie płacą pielęgniarkom z tytułem magistra i specjalizacją kwot wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Prawniczka powiedziała, że teraz do sądów idzie nowa duża grupa osób, które nabyły kwalifikacje już po 1 lipca 2022 r. (wówczas weszła w życie tzw. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia).

Nierówne traktowanie. Czego dotyczą roszczenia nowej grupy pielęgniarek, które obecnie składają pozwy w sądach?

Jak informuje adwokatka Teresa Kaczyńska-Kochaniec, sądy w ich sprawach wydają różne wyroki. Kaczyńska-Kochaniec powiedziała, że pojawiły się orzeczenia, w których sądy zwróciły uwagę na to, że pracodawca nigdy nie wymagał od tych pielęgniarek tytułu magistra i specjalizacji i nigdy nie płacił im więcej. W ocenie sądów osoby te nie mają więc roszczenia, aby z automatu zostać zaszeregowane do grupy zawodowej z wyższym wskaźnikiem.

Adwokatka uważa, że pielęgniarki te mają natomiast roszczenie o nierówne traktowanie, skoro mają takie same kwalifikacje zawodowe jak inne pielęgniarki, które ze względu na wykształcenie i specjalizację otrzymują wyższe wynagrodzenie. – Na koniec dnia te pielęgniarki dostaną te same pieniądze, ale z innej podstawy prawnej. Zmiana podstawy prawnej roszczenia to już sztuka dla sztuki. Nie zgadzam się z tym. Dla mnie stanowisko Sądu Najwyższego jest jasne – jeżeli pielęgniarka lub położna ma tytuł magistra i specjalizację, to niezależnie od tego, kiedy uzyskała te kwalifikacje, powinna otrzymywać wynagrodzenie według współczynnika pracy przypisanego do grupy zawodowej numer 2 – zaznaczyła.

Wynagrodzenia pielęgniarek - stanowisko Sądu Najwyższego

Kaczyńska-Kochaniec podkreśliła, że przepisy miały gwarantować, że wszyscy pracownicy podmiotów leczniczych będą zarabiać co najmniej minimum ustawowe. – Tymczasem mamy skrajnie różne interpretacje. Początkowo dyskusja dotyczyła tego, czy przepisy dotyczą kwalifikacji wymaganych czy posiadanych, ale Sąd Najwyższy od tego odstąpił. Skupił się na celu ustawy, czyli zachęceniu personelu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zachęcaniu młodych, by wybierali te trudne zawody. Na to państwo umówiło się z obywatelami, a teraz część dyrektorów chce zmienić reguły – powiedziała.