Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie,zgodnie z którym od marca 2026 roku emerytury i renty wzrosną o 4,9 procent. To najniższy dopuszczalny ustawowo poziom waloryzacji. Wskaźnik został wyliczony na podstawie obowiązującej formuły: inflacja plus 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Dla porównania – w 2023 roku świadczenia wzrosły o 14,8 procent, w 2024 roku o 12,1 procent, a w 2025 roku o 5,5 procent. Dane te pokazują wyraźny trend spadkowy. Seniorzy, którzy jeszcze niedawno liczyli na dynamiczne zwiększanie świadczeń, muszą przygotować się na powrót do najniższych podwyżek.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku zdenerwuje seniorów

Podwyżki wyliczone według nowego wskaźnika okażą się bardzo skromne. Minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1878,91 zł brutto do około 1970,98 zł brutto. To oznacza podwyżkę o 92 złote brutto, czyli około 84 złote na rękę.

Dla wyższych świadczeń sytuacja wygląda podobnie:

emerytura 2500 zł brutto wzrośnie o 122 złote,

emerytura 3000 zł brutto powiększy się o 147 zł brutto.

Trudno uznać takie kwoty za realne wzmocnienie domowych budżetów, szczególnie w sytuacji, gdy rachunki za żywność, energię czy leki rosną znacznie szybciej.

Dodatkowe świadczenia emerytalne. Trzynastka i czternastka. Jakie kwoty wpłyną na konta bankowe Polaków?

Niska waloryzacja przełoży się również na dodatkowe świadczenia. Trzynasta emerytura w 2026 roku będzie równa minimalnej emeryturze, czyli wyniesie około 1971 zł brutto.

W przypadku czternastej emerytury sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pełną kwotę otrzymają jedynie osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Ten próg nie podlega waloryzacji, co oznacza, że więcej seniorów otrzyma czternastkę w obniżonej wysokości.

Spór o wysokość waloryzacji emerytur w 2026 roku

Decyzja o pozostaniu przy minimalnym wskaźniku to efekt braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego. Negocjacje, które odbyły się w czerwcu i lipcu 2025 roku, zakończyły się fiaskiem. Związki zawodowe domagały się, aby wskaźnik obejmował aż 50 procent realnego wzrostu płac. Rząd uznał jednak, że taka propozycja jest nie do przyjęcia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło, że utrzymanie dyscypliny budżetowej jest konieczne.

– Wydatki państwa na obronność, transformację energetyczną oraz konsolidację finansów publicznych w obliczu rosnącego zadłużenia wymuszają ostrożne podejście do waloryzacji – argumentowano.

Koszt waloryzacji przy wskaźniku 4,9 procent oszacowano na około 22 miliardy złotych. Gdyby zastosować wyższy wskaźnik, suma ta znacząco by wzrosła, stanowiąc poważne obciążenie dla budżetu państwa.

Wartość emerytur maleje z roku na rok

Eksperci ostrzegają, że przy tak niskiej waloryzacji emeryci będą stopniowo tracić siłę nabywczą. Nawet jeśli inflacja ogólna pozostanie umiarkowana, koszyk dóbr i usług charakterystycznych dla osób starszych – obejmujący głównie żywność, leki, opłaty za energię i czynsze – drożeje szybciej niż średni wskaźnik inflacyjny.

Przykład jest wymowny: emeryt z obecnym świadczeniem 2200 zł brutto dostanie po waloryzacji netto jedynie 98 zł więcej miesięcznie. To suma niewystarczająca, by pokryć rosnące koszty codziennego życia.

Jak seniorzy zareagują na waloryzację świadczeń w 2026 roku?

W obliczu ograniczonych podwyżek seniorzy muszą jeszcze uważniej planować swoje budżety. Eksperci zachęcają do sprawdzenia, czy nie przysługują im dodatkowe świadczenia lub ulgi podatkowe. Wielu emerytów nie korzysta z rozwiązań, które mogłyby poprawić ich sytuację finansową.

Dla osób w lepszym stanie zdrowia możliwe jest dorabianie do emerytury, pamiętając jednak o obowiązujących limitach dochodowych. Ci, którzy nadal pracują, powinni rozważyć zwiększenie składek emerytalnych lub inwestowanie w dodatkowe formy oszczędzania, aby w przyszłości złagodzić skutki niskich waloryzacji.

Kiedy poznamy ostateczne dane dotyczące waloryzacji emerytur w 2026 roku?

Obecnie wszystkie podane kwoty mają charakter prognoz. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony dopiero w lutym 2026 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny przedstawi dane dotyczące inflacji i wzrostu wynagrodzeń za 2025 rok.

Nowe stawki obejmą wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS – zarówno emerytury, jak i renty rodzinne czy wdowie. Podwyżki wejdą w życie 1 marca 2026 roku i zostaną naliczone automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.