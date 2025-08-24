"W niedzielę, 24 sierpnia, najlepszych zawodników będzie można zobaczyć w rejonie Starego Miasta i Powiśla. Ulice na trasie zawodów będą zamknięte, a kursujące tamtędy autobusy pojadą objazdami” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Kolarze na ulicach Warszawy. Gdzie kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w związku z wyścigiem Bitwy Warszawskiej?

Ostatnia stukilometrowa runda wyścigu rozegrana zostanie w niedzielę w Warszawie. W zależności od kategorii zawodnicy nawet kilkanaście razy pokonają pętlę w Śródmieściu. Start i meta zawodów staną na Krakowskim Przedmieściu w sąsiedztwie skweru Hoovera.

Stamtąd kolarze przejadą ulicami: Miodową, Senatorską, przez plac Teatralny, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Kopernika, Tamka, Dobrą, Karową i wiaduktem Markiewicza do Krakowskiego Przedmieścia.

Ulice na trasie zawodników będą zamknięte od godziny 10.00 do 18.00. Do Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, które w weekendy są wyłączone z ruchu, dołączą ulice: Miodowa, od Kapucyńskiej do Podwale (możliwy będzie tylko dojazd do ulicy Podwale); Senatorska od Miodowej do Bielańskiej; Wierzbowa, Fredry, plac Piłsudskiego, Moliera, Focha, Tokarzewskiego-Karaszewicza; Królewska, od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia (z możliwością dojazdu do hotelu Sofitel); Świętokrzyska od Mazowieckiej do Kopernika (możliwy dojazd do ulicy Kubusia Puchatka); Kopernika, pomiędzy szpitalem dziecięcym a ulicą Tamka; Tamka od Kopernika do Dobrej; Zajęcza, od Wybrzeża Kościuszkowskiego do Topiel; Topiel od Zajęczej do Tamka; Kruczkowskiego od Czerwonego Krzyża do Tamka; most Świętokrzyski jezdnia w stronę centrum (możliwy dojazd do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie); Dobra od ulicy Tamka do Karowej; Karowa od Dobrej do Krakowskiego Przedmieścia.

W tych godzinach ulica Niecała nie będzie miała połączenia z Wierzbową, a na Canaletta zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

„Dla mieszkańców Powiśla powstanie »śluza«, umożliwiająca wyjazd. Policjancie będą przepuszczali kierowców jadących Browarną przez skrzyżowanie z Karową, na wprost do Furmańskiej” - przekazał ZTM.

Wyścig kolarki a problemy z parkowaniem samochodów

Dodatkowo kierowcy nie zaparkują na wszystkich ulicach na trasie rywalizacji przez całą niedzielę. Samochodów nie będzie można zostawić również na parkingu na placu Teatralnym.

Autobusy w Warszawie pojada objazdami - utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej

W czasie wyścigu kolarskiego objazdami pojadą autobusy linii: 100, 106, 107, 111, 116, 118, 127, 128, 162, 175, 178, 180, 503, 518. (PAP)