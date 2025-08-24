„Właśnie przybyłem do Kijowa (...). W tym szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy” – napisał premier Kanady Mark Carney. Jego wizyta w stolicy Ukrainy ma wymiar symboliczny, podkreślając jedność i determinację sojuszników w obliczu trwającej wojny. Wcześniej media informowały, że Carney uda się w dniach 25-27 sierpnia 2025 r. do Polski, Niemiec i na Łotwę, aby rozmawiać z kluczowymi przywódcami europejskimi.

Niemcy również a agendzie Kanady

W Berlinie szef kanadyjskiego rządu spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, a w Warszawie – z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Zaplanowane są również rozmowy z przedstawicielami biznesu, co ma podkreślić znaczenie współpracy gospodarczej w ramach partnerstwa transatlantyckiego. Premier Carney zamierza podkreślić stałe wsparcie Kanady dla trwałego pokoju w Ukrainie i w całej Europie. Jednocześnie przypomni, że żadne decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy nie powinny być podejmowane bez jej udziału, a kwestie dotyczące Europy – bez zgody samych Europejczyków.

Kanada rozwija międzynarodowe partnerstwo

„W obliczu coraz większego niebezpieczeństwa i podziałów na świecie Kanada koncentruje się na wzmacnianiu i dywersyfikacji swoich partnerstw międzynarodowych. Razem stworzymy większe bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt po obu stronach Atlantyku” – podkreśliło w oświadczeniu biuro premiera. Wizyta Carneya jest więc nie tylko sygnałem politycznego wsparcia, lecz także zapowiedzią pogłębionej współpracy w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki. To przesłanie ma na celu wzmocnienie jedności Zachodu wobec wyzwań stawianych przez agresywną politykę Rosji.