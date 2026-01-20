Eksperci apelują, by nie odkładać przygotowania dokumentów na ostatnią chwilę i dokładnie sprawdzić kompletność danych.

Obowiązek ten wynika z art. 323 ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620 ze zm.) i dotyczy podmiotów wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia KRAZ.

– Obejmuje także agencje zawieszone lub wykreślone z rejestru w ciągu roku – podkreśla Piotr Sawicki, adwokat i partner zarządzający Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy.

Również agencje, które w 2025 r. były wpisane do rejestru, ale faktycznie nie świadczyły usług, są zobowiązane do złożenia tzw. informacji zerowej.

Zgodnie z nową ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która weszła w życie 1 czerwca 2025 r., sprawozdanie należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl (https://stor.praca.gov.pl/portal/kraz), opatrując je podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym osób upoważnionych do reprezentowania agencji zatrudnienia. Konieczne jest także dołączenie do systemu podpisanego pliku w formacie Excel, który stanowi niezbędne uzupełnienie dotychczasowego formularza elektronicznego. Załącznik zawiera tabele z danymi, których przekazanie nie jest obecnie możliwe za pomocą standardowych funkcjonalności Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR).

Jak wyjaśnia Liudmyla Bartkiv, dyrektorka operacyjna ds. imigracji w kancelarii Sawicki i Wspólnicy, wymóg ten wynika z braku dostosowania systemu teleinformatycznego do obowiązujących przepisów.

– Podobna sytuacja miała miejsce wcześniej przy wnioskach o zmianę wpisu w KRAZ, gdy również trzeba było załączać dodatkowy plik – tłumaczy ekspertka.

Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są jedynie portale ogłoszeniowe. Składana informacja zawiera szczegółowe dane statystyczne dotyczące pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej.

– W ramach pośrednictwa należy wykazać liczbę osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w Polsce i za granicą, z uwzględnieniem ich obywatelstwa oraz grup zawodowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Natomiast w części dotyczącej pracy tymczasowej należy wyszczególnić liczbę skierowanych osób z podaniem formy zatrudnienia – umowy o pracę i umowy cywilnoprawne – oraz okresy zatrudnienia, liczbę pracodawców użytkowników, a także liczbę zawartych umów – tłumaczy Liudmyla Bartkiv.

– Sprawozdanie obejmuje również dane o liczbie cudzoziemców, którym agencja świadczyła usługi w myśl aktualnych przepisów ustawy – dodaje.

Agencje, które złożą sprawozdanie w terminie, mają możliwość dokonania ewentualnych korekt do 1 marca 2026 r.

– Brak złożenia informacji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania skutkuje wykreśleniem agencji z rejestru – ostrzega Piotr Sawicki. ©℗