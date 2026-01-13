Ponad 100 tysięcy Polaków walczy o wyższy staż pracy: ZUS zalany wnioskami USP

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają pracownikom na etacie doliczenie do swojego stażu pracy okresów nieobjętych zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Żeby skorzystać z tego przywileju, muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwy wniosek (USP), który wyda na jego podstawie właściwe zaświadczenie. Pracownik ma dwa lata od momentu wejścia w życie ustawy na przekazanie pracodawcy dokumentu potwierdzającego wcześniejszą aktywność zawodową. Jak donoszą media, ZUS został zalany wnioskami USP. Pod koniec ubiegłego tygodnia wpłynęło do niego ponad 98 tys. wniosków. Aktualnie ich liczba przekroczyła 100 tys.

Kto może doliczyć staż pracy w 2026 roku? M.in. umowa zlecenia i samozatrudnienie

Na zmianach skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, które w przeszłości wykonywały obowiązki zawodowe między innymi na podstawie umowy zlecenia lub były samozatrudnione. Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy zaliczyć można okresy:

opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, lub osobę współpracującą z osobą prowadzącą tę działalność, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia tej działalności (chodzi o tzw. ulgę na start), w których wykonywana była praca zarobkowa za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe przez osobę współpracującą z osobą podejmującą działalność gospodarczą, podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:

wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

wykonywania umowy agencyjnej,

współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,

pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

Większy urlop i wyższa odprawa: co można zyskać dzięki nowym przepisom?

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Wyższy dodatek stażowy.

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub do wyższego jej poziomu.

Wyższa odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Jak złożyć wniosek USP przez eZUS? Instrukcja krok po kroku

Osoby zainteresowane doliczeniem do stażu pracy w 2026 roku okresów nieobjętych zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę muszą w pierwszej kolejności zalogować się do swojego konta w serwisie eZUS. W panelu ogólnym użytkownika należy odnaleźć zakładkę Usługi, następnie wybrać Katalog usług i w nim odnaleźć formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. Po wybraniu wniosku USP, pracownik musi wybrać rolę, czyli wpisać dane identyfikacyjne i adresowe samozatrudnionego. W dalszej kolejności należy wypełnić intuicyjny formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy, który wyświetli się automatycznie po uzupełnieniu danych. Na pierwszej stronie wypełnia się dane wnioskodawcy, w tym PESEL, serię i numer dowodu, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Informacje te mogą pojawić się automatycznie. W dalszej kolejności należy uzupełnić informacje dotyczące adresu zamieszkania – te również powinny pojawić się automatycznie, zgodnie z danymi zamieszczonymi w serwisie eZUS. Kolejnym etapem składania wniosku USP do ZUS jest wybór zakresu danych do potwierdzenia. Jakie są opcje? Pracownik może wnioskować o potwierdzenie wszystkich okresów ubezpieczenia / opłacania składek z tytułów do ubezpieczeń wymienionych w przepisach lub wskazać tylko jeden tytuł. Do wyboru jest: potwierdzenie wszystkich tytułów do ubezpieczeń lub potwierdzenie wybranego tytułu do ubezpieczeń. Jeśli wnioskodawca zaznaczy pierwszą opcję, może zapisać formularz i wysłać go do ZUS. Zaznaczenie drugiej oznacza z kolei przejście do drugiej strony i uzupełnienie kolejnych informacji, zgodnie z preferencjami składającego USP. Gotowy wniosek należy wysłać do ZUS. Konieczne jest jego podpisanie - można w tym celu wykorzystać:

podpis profilem PUE,

podpis profilem zaufanym (PZ ePUAP),

podpis osobisty (e-dowód),

kwalifikowany podpis elektroniczny.

Złożenie wniosku do ZUS jak najszybciej pozwala uniknąć ryzyka pominięcia części okresów w stażu pracy. Im wcześniej dokument trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tym szybciej możliwe będzie potwierdzenie ubezpieczeń oraz wcześniejszego zatrudnienia.