Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 4 806 zł brutto. Zmiana ta ma znaczenie nie tylko dla osób otrzymujących najniższą krajową. Wzrost płacy minimalnej automatycznie wpływa na wiele innych świadczeń pracowniczych, limitów odszkodowań oraz podstaw wymiaru składek i zasiłków. Poniżej przedstawiamy najważniejsze konsekwencje tej podwyżki – z punktu widzenia pracowników i pracodawców.

Wyższe odprawy przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy, maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych jest ograniczona do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce płacy minimalnej w 2026 r. górny limit odprawy wynosi: 72 090 zł brutto.

Oznacza to realny wzrost ochrony finansowej pracowników tracących zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik, wobec którego doszło do dyskryminacji lub nierównego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2026 r. minimalna kwota takiego odszkodowania wynosi: 4 806 zł brutto. Sąd pracy może oczywiście zasądzić kwotę wyższą, jednak nie może być ona niższa od wskazanego minimum.

Mobbing – minimalna kwota odszkodowania w 2026 r.

Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku mobbingu. Pracownik, który doznał mobbingu lub rozwiązał umowę o pracę z tego powodu, ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce płacy minimalnej oznacza to: minimum 4 806 zł brutto odszkodowania. Kwota ta stanowi dolną granicę odpowiedzialności pracodawcy.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój 2026

Jeżeli pracownik pozostaje w gotowości do pracy, lecz nie wykonuje jej z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. przestój), przysługuje mu wynagrodzenie:

wynikające z osobistego zaszeregowania (stawka miesięczna lub godzinowa),

a jeżeli nie zostało ono wyodrębnione – 60% wynagrodzenia,

przy czym wypłata nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli w 2026 r.:

4 806 zł brutto przy pełnym etacie.

Wysokość dodatku nocnego jest bezpośrednio powiązana z płacą minimalną. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że w 2026 r. wysokość dodatku będzie się zmieniać w zależności od liczby godzin roboczych w danym miesiącu, ale jego podstawa zawsze będzie liczona od nowej, wyższej płacy minimalnej.

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2026 r.

Miesiąc Wysokość dodatku Czas pracy Styczeń 6,01 zł 160 godz. Sposób wyliczenia: (4 806 zł : 160 godz.) = 30,04 zł 30,04 zł × 20% = 6,01 zł Luty 6,01 zł 160 godz. Marzec 5,46 zł 176 godz. Kwiecień 5,72 zł 168 godz. Maj 6,01 zł 160 godz. Czerwiec 5,72 zł 168 godz. Lipiec 5,22 zł 184 godz. Sierpień 6,01 zł 160 godz. Wrzesień 5,46 zł 176 godz. Październik 5,46 zł 176 godz. Listopad 6,01 zł 160 godz. Grudzień 6,01 zł 160 godz.

Zasiłek chorobowy i macierzyński 2026 – wyższa minimalna podstawa

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla pracownika zatrudnionego na pełny etat nie może być niższa niż 86,29% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Od 1 stycznia 2026 r. oznacza to minimalną podstawę w wysokości 4 147,10 zł. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty te ulegają proporcjonalnemu obniżeniu.

Skutki dla przedsiębiorców – „Mały ZUS” w 2026 r.

Podwyżka płacy minimalnej wpływa także na osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystające z tzw. „Małego ZUS-u”. Podstawa wymiaru składek społecznych wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2026 r. jest to 1 441,80 zł.

Miesięczne składki społeczne od tej podstawy wyniosą łącznie 456,18 zł (dla porównania w roku 2025 - 442,90 zł), w tym:

składka emerytalna: 281,44 zł,

składka rentowa: 115,34 zł,

składka chorobowa: 35,32 zł,

składka wypadkowa: 24,08 zł.

Podsumowanie – kto odczuje podwyżkę płacy minimalnej w 2026 r.?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4 806 zł brutto oznacza nie tylko wyższe pensje dla osób najmniej zarabiających. Zmiana ta automatycznie podnosi limity odpraw, minimalne kwoty odszkodowań, podstawy zasiłków oraz wysokość niektórych dodatków i składek. Dla pracowników to większa ochrona finansowa, a dla pracodawców i przedsiębiorców – konieczność uwzględnienia wyższych kosztów pracy w planowaniu budżetów na 2026 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277),

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2025 poz. 501).