Kto jest młodocianym pracownikiem?
Zgodnie z art. 190 § 1 Kodeksu pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia.
Warunkiem zatrudnienia młodocianego jest:
- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej,
- posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy,
- zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich.
Osób, które nie ukończyły 15 lat, nie można zatrudniać – z wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. udziału w działalności artystycznej, sportowej lub reklamowej, po uzyskaniu zgody rodziców i inspektora pracy).
Jakie zasady będą obowiązywać przy zatrudnianiu młodocianych w 2026 roku?
Zatrudnianie młodocianych odbywa się na podstawie umowy o pracę (nie zlecenia), której celem może być:
- Przygotowanie zawodowe – nauka zawodu lub przyuczenie do określonej pracy.
- Wykonywanie prac lekkich – prostych i bezpiecznych zadań niewymagających wysiłku fizycznego ani kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.
Pracodawca zatrudniający młodocianego ma obowiązek:
- prowadzić ewidencję czasu pracy,
- zapewnić opiekę i nadzór instruktora praktycznej nauki zawodu,
- dostosować rodzaj pracy do możliwości psychofizycznych młodocianego,
- zgłosić umowę do ewidencji prowadzonej przez Okręgowego Inspektora Pracy.
Takie zasady obowiązują obecnie i nie ulegną zmianie w 2026 roku.
Limity godzin pracy młodocianych w 2026 roku
Zasady dotyczące czasu pracy młodocianych są ściśle określone w art. 202 Kodeksu pracy:
- w okresie nauki — do 6 godzin dziennie,
- w czasie ferii szkolnych — do 8 godzin dziennie,
- tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 30 godzin w okresie nauki i 40 godzin w czasie wolnym od szkoły.
Praca młodocianego nie może odbywać się w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Między zakończeniem a rozpoczęciem pracy kolejnego dnia musi upłynąć co najmniej 14 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu – 48 godzin wolnego, obejmujące co najmniej niedzielę.
Praktyki i staże – alternatywne formy zatrudnienia uczniów
Obecnie dużą popularnością cieszą się również praktyki i staże uczniowskie, które nie stanowią klasycznego zatrudnienia, ale podlegają szczególnym regulacjom — i przewiduje się, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie w 2026 roku.
- Praktyka zawodowa odbywa się w ramach szkoły branżowej lub technikum i służy nauce zawodu. Umowa zawierana jest między szkołą a pracodawcą.
- Staż uczniowski może być odpłatny lub nieodpłatny, a jego przebieg określa ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
- Uczniowie pełnoletni mogą odbywać staże na podstawie umów cywilnoprawnych, jednak dla niepełnoletnich stosuje się szczególne ograniczenia dotyczące czasu pracy i warunków BHP.
Wynagrodzenie młodocianych
Wynagrodzenie młodocianych pracowników ustalane jest jako procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2026 r. (zgodnie z rozporządzeniem MEN i MRiPS) wyniesie ono:
- I rok nauki – co najmniej 8% przeciętnego wynagrodzenia,
- II rok nauki – co najmniej 9%,
- III rok nauki – co najmniej 10%.
W przypadku zatrudnienia przy pracach lekkich (np. sezonowych), wysokość wynagrodzenia może być ustalana indywidualnie, jednak nie niższa niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku.
Jakie przepisy regulują pracę młodocianych?
Zatrudnianie młodocianych i uczniów regulują przede wszystkim:
- Kodeks pracy (art. 190–206),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach dozwolonych,
- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Podsumowanie
Zatrudnianie młodocianych i uczniów w 2026 roku pozostanie jednym z kluczowych elementów współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami. Pracodawcy, którzy zdecydują się na taką współpracę, zyskają nie tylko możliwość kształcenia przyszłych specjalistów, ale też realne wsparcie kadrowe. Dla uczniów to szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w bezpiecznych i nadzorowanych warunkach.
FAQ
Jakie przepisy będą regulować pracę młodocianych w 2026 roku?
Zasady zatrudniania młodocianych określa Kodeks pracy (art. 190–206) oraz przepisy wykonawcze dotyczące praktyk zawodowych i prac wzbronionych.
Ile godzin będzie mógł pracować młodociany w 2026 roku?
W trakcie roku szkolnego – maksymalnie 6 godzin dziennie, a w czasie ferii – do 8 godzin dziennie.
Czy można zatrudnić osobę poniżej 15 roku życia?
Nie, chyba że w wyjątkowych przypadkach, np. działalności artystycznej, sportowej lub reklamowej – po uzyskaniu zgody rodziców i inspektora pracy.
Czy młodociany ma prawo do wynagrodzenia?
Tak, nawet w ramach nauki zawodu młodociany otrzymuje wynagrodzenie ustalane procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia.
Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający młodocianych?
Pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy, zapewnić opiekę instruktora, dostosować zadania do wieku i zdrowia młodocianego oraz przestrzegać limitów czasu pracy i zasad BHP.
