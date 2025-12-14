Polityk odpowiadał na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp; jego wypowiedzi cytowała m.in. agencja Reutera.

Zełenski przyznał, że nie jest możliwe osiągnięcie takiego planu pokojowego, który spodoba się wszystkim, dlatego będą potrzebne kompromisy. Podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony USA i Europy w miejsce członkostwa Ukrainy w NATO to kompromis, na który jego kraj się nie zgodzi.

Jak zaznaczył, gwarancje bezpieczeństwa powinny być prawnie wiążące.

Prezydent poinformował też, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Waszyngtonu w sprawie przesłanych kontrpropozycji w sprawie planu pokojowego.

W sobotę Zełenski poinformował, że Ukraina przygotowuje się do serii kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, które mają odbyć się w niedzielę i poniedziałek w Berlinie. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

Amerykański dziennik „Wall Street Journal” poinformował w piątek, powołując się na źródła, że z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi spotka się w ten weekend w Berlinie specjalny wysłannik USA Steve Witkoff. (PAP)

mrf/ rtt/