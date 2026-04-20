Co to jest ulga podatkowa?

Ulgi podatkowe to wszelkiego rodzaju zwolnienia, odliczenia, obniżki i pomniejszenia, których zastosowanie skutkuje obniżeniem kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania lub wysokości podatku. W polskim porządku prawnym istnieje wiele mechanizmów pozwalających na odprowadzenie mniejszej kwoty do fiskusa. Możliwość skorzystania z poszczególnych ulg uzależniona jest od wielu czynników, z których kluczowym wydaje się być sposób opodatkowania. Z punktu widzenia korzystania z ulg podatkowych najbardziej korzystne jest opodatkowanie skalą podatkową, która pozwala na skorzystanie z wielu odliczeń.

Warto pamiętać, że poza ulgami podatkowymi istnieje także tzw. kwota wolna od podatku, czyli roczny poziom dochodów, do którego nie trzeba płacić podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku za 2025 rok wynosiła 3 tys. zł.

Rodzaje ulg podatkowych – warunki korzystania

Do ulg podatkowych przewidzianych w polskim porządku prawnym, które pozwalają na często znaczące obniżenie kwoty oddanej do fiskusa, zalicza się:

Ulgę na dziecko

Ulga na dziecko, nazywana także ulgą prorodzinną, pozwala na odliczenie od podatku dochodowego określonej kwoty na pierwsze i każde kolejne dziecko. Ulga uzależniona jest od wieku dziecka – co do zasady przysługuje na dzieci małoletnie, a w przypadku dzieci pełnoletnich zależy od podejmowania przez nie nauki i ich zdrowia.

Ile można odliczyć? Na pierwsze i drugie dziecko 1 112, 04 zł rocznie, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne - 2 700,00 zł.

Ulgę termomodernizacyjną

Ulga termomodernizacyjna przewidziana jest dla właścicieli lub współwłaścicieli, którzy ponieśli w roku podatkowym wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. Co ważne, ustawodawca w sposób szczegółowy określił materiały budowlane, urządzenia i usługi, które mogą zostać rozliczone w zeznaniu.

Podatnik może odliczyć wyłącznie faktycznie poniesione wydatki, ale w kwocie nie większej niż 53 tys. zł.

Ulgę rehabilitacyjną

Ulga rehabilitacyjna to ulga dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osobę niepełnosprawną, które ponoszą wydatki na rehabilitację lub takie, które związane są z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki te podzielone zostały na dwie grupy, z czego pierwsza obejmuje te, których poniesienie można odliczyć w całości (tzw. wydatki nielimitowane), druga zaś – limitowane, określające kwotę odliczenia z góry lub z dołu.

Ulgę na Internet

Ulga na Internet pozwala podatnikom odliczyć wydatki poniesione w związku z użytkowaniem sieci. Co ważne, ulga przewidziana została wyłącznie dla osób, które rozliczają się skalą podatkową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeniu podlega wyłącznie kwota faktycznie poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 760 zł.

Ulgę dla młodych

Ulga dla młodych, czyli ulga dla osób poniżej 26. roku życia, pozwala na zwolnienie z podatku przychodów uzyskanych ze szczegółowo określonych źródeł. Ile można odliczyć? Zwolnieniu podlegają dochody do wysokości 85 528 zł.

Ulgę abolicyjną

Ulga abolicyjna to ulga podatkowa, która dotyczy podatników osób pracujących za granicą, ale będących rezydentami podatkowymi w Polsce. Jej wysokość oznaczana jest przez odjęcie od kwoty podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia kwoty podatku obliczonego według metod wyłączenia z progresją.

Ulga abolicyjna jest limitowana, maksymalna kwota odliczenia może wynieść 1 360 zł.

Ulgę na IKZE

Ulga na IKZE polega na możliwości odliczenia wpłat dokonanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w zeznaniu rocznym. Ustawodawca określił maksymalne kwoty, które mogą być wpłacone na IKZE i tym samym podlegają odliczeniu. Wynoszą one 10 407,60 zł lub 15 611,40 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ulgę na zabytki

Ulga na zabytki to ulga dla właścicieli lub współwłaścicieli zabytku nieruchomego. Co ważne, mogą oni skorzystać z ulgi tylko wtedy, gdy opodatkowani są wg zasad skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca zasady odliczeń uregulował w taki sposób, że podatnik może odliczyć do 50 proc. kwot poniesionych na fundusz remontowy lub prace konserwatorskie i podobne oraz limitowane wydatki na nabycie zabytku wpisanego do rejestru.

Ulgę dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów zwalnia z podatku dochodowego przychody osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pracują, ale jednocześnie nie pobierają emerytury. Przychody mogą pochodzić zarówno z umowy o pracę, jak i zlecenia, czy też działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu wynosi 85 528 zł.

Ulgę na powrót

Ulga na powrót pozwala osobom, które zdecydowały się na powrót do Polski po 31 grudnia 2021 roku, w czterech kolejnych latach podatkowych zwolnić z podatku przychody z określonych przez ustawodawcę tytułów.

Kwota zwolnienia może wynieść maksymalnie 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulgę dla rodzin 4+

Ulga dla rodzic 4+, czyli dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z określonych przez ustawodawcę tytułów. Kwota zwolnienia nie może przekroczyć limitu 85 528 zł.

Ulgę dla inwestujących w ASI

Podatnicy rozliczający się skalą podatkową lub podatkiem liniowym, którzy ponoszą wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w której ASI posiada określone udziały, mogą odliczyć 50 proc. tych wydatków.

Ulgę B+R

Ulga B+R, czyli ulga na działalność badawczo-rozwojową, to ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym, które podejmują działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe.

Ustawodawca szczegółowo określił rodzaje kosztów uzyskania przychodów, które mogą być odliczone w zeznaniu.

Ulgę na terminal

Ulga na terminal pozwala podatnikom przedsiębiorcom odliczyć od dochodu koszty nabycia lub obsługi terminala płatniczego. Co ważne, muszą oni rozliczać się według zasad skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 500 zł lub 1 000 zł (w zależności od rodzaju podatnika).

Ulgę na robotyzację

Ulga na robotyzację pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów, które zostały poniesione na inwestycje w robotyzację np. zakup, leasing robotów, maszyn lub oprogramowania.

Ulgę na prototyp

Ulga na prototyp pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 30 proc. kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ulgę na ekspansję

Ulga na ekspansję to ulga dla podatników, którzy ponoszą koszty uzyskania przychodu w związku z rozszerzaniem rynków zbytu, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych, w celu zwiększania przychodów ze sprzedaży swoich produktów.

Maksymalna kwota odliczenia może wynosić nie więcej niż 1 mln zł.

Ulgę na sponsoring

Podatnicy, ponoszący koszty uzyskania przychodów na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę mogą odliczyć szczegółowo określone rodzaje tych kosztów. Maksymalna kwota odliczenia to 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność.

Ulgę z tytułu zatrudnienia żołnierzy WOT

Jeśli podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy i przysługuje mu określone wynagrodzenie, może odliczyć od podatku określoną ustawowo kwotę (za każdego żołnierza).

Darowiznę na cele pożytku publicznego

Darowizny przekazywane przez podatnika na cele pożytku publicznego, czyli dla określonych organizacji pozarządowych, może on odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym.

Ile można odliczyć? Podatnik może odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu.

Darowiznę na krwiodawstwo

To ulga przewidziana dla podatników oddających krew lub jej składniki opodatkowanych skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ile można odliczyć? Odliczeniu podlega każdy bezpłatnie oddany litr krwi lub osocza, przy czym 1 litr wynosi 130 zł.

Darowiznę na kult religijny

Podatnik, który przekazuje darowiznę na cele kultu religijnego np. kościołom, związkom religijnym, zakonom, a sami rozliczają się skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą odliczyć kwotę takiej darowizny, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu.

Darowiznę na odbudowę zabytków

Ulga ta pozwala odliczyć do 6 proc. dochodu rocznego darowizny przekazanej na odbudowę zabytków. Co ważne, chodzi tu o odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Darowizny z innych ustaw

Ulga ta przewidziana jest dla podatników, którzy przekazywali darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, a szczegóły odliczeń wynikają z poszczególnych ustaw o stosunku Państwa do danego Kościoła.

Darowizny na kształcenie zawodowe PIT

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy przekazują darowizny na kształcenie zawodowe, w tym materiały dydaktyczne lub środki przekazane na trwałe szkołom, mogą odliczyć kwotę tej darowizny, jednak nie więcej niż 6 proc. dochodu.

Odliczenie straty

Z ulgi może skorzystać podatnik, który poniósł wyższe koszty uzyskania przychodów niż przychody uzyskane z danego źródła. Stratę może on odliczyć w dwojaki sposób tj. w ciągu kolejnych 5 lat określoną procentowo wartość straty lub jednorazowo do 5 mln zł.

Formą ulgi podatkowe jest także możliwość odliczenia składek na: