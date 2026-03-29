Rosnąca popularność treści beauty w mediach społecznościowych zaczyna przynosić niepokojące skutki. Jak wynika z doniesień agencji Reuters, coraz więcej dzieci i nastolatków przejawia objawy tzw. dermoreksji – obsesji na punkcie idealnej skóry. Zjawisko to napędzają krótkie materiały publikowane na platformach takich jak TikTok czy Instagram, w których młodzi influencerzy promują rozbudowane rutyny pielęgnacyjne. Cały proceder opisuje portal i.pl.

Czym jest dermoreksja?

Dermoreksja objawia się nadmiernym i często nieadekwatnym do wieku stosowaniem kosmetyków, w tym produktów przeznaczonych dla dorosłych, takich jak sera czy kremy przeciwstarzeniowe. Specjaliści podkreślają, że dzieci nie mają fizjologicznej potrzeby korzystania z tego typu preparatów, a ich stosowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Wśród potencjalnych skutków wymienia się podrażnienia skóry, alergie oraz zaburzenia naturalnej bariery ochronnej.

Eksperci zwracają również uwagę na konsekwencje psychologiczne. Nadmierne skupienie na wyglądzie może prowadzić do obniżenia samooceny, rozwoju kompleksów, a nawet zaburzeń lękowych i depresyjnych. Wczesne wchodzenie w schematy związane z „poprawianiem” urody może utrwalać nierealistyczne standardy piękna i wpływać na rozwój młodych ludzi.

Niebezpieczny trend „Sephora Kids”. Młodzież wpada w obsesję na punkcie skóry

Problem dostrzegają także instytucje publiczne. Według informacji Reutersa, włoski urząd ds. konkurencji prowadzi postępowanie wobec koncernu kosmetycznego LVMH, właściciela m.in. sieci Sephora. Dochodzenie dotyczy podejrzeń o stosowanie ukrytych strategii marketingowych, które mogły trafiać do bardzo młodych odbiorców, w tym dzieci poniżej 10. roku życia.

Na popularności zyskuje również trend określany jako „Sephora Kids”, w którym młodzi użytkownicy mediów społecznościowych dzielą się poradami dotyczącymi pielęgnacji i makijażu. Choć firmy kosmetyczne deklarują, że nie kierują swojej oferty do dzieci, eksperci nie mają wątpliwości – brak regulacji i rosnąca presja wizerunkowa mogą prowadzić do pogłębiania się problemu dermoreksji wśród najmłodszych.