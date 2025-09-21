Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. W pierwszych miesiącach prowadzenia firmy mogą oni również korzystać z pewnych ulg. Przykładowo mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Wysokość składki zdrowotnej jest ustalana przez rząd na każdy rok składkowy. Z kolei rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 31 stycznia następnego roku.

Rozliczenie na zasadach ogólnych i podatek liniowy

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).

Z kolei przedsiębiorca, który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19%), wówczas składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).

Co ważne, od 1 stycznia 2025 roku minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz w formie podatku liniowego jest liczona od 75% minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna wynosi 314,96 zł (4666 zł x 75%. x 9%) za każdy miesiąc roku składkowego, czyli od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku.

Ryczałt od przychodów i progi

Jeszcze inaczej będzie rozliczana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku 9% składka zdrowotna jest obliczana na podstawie odpowiedniej stawki procentowej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 stycznia 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2024 r. wyniosło 8549,18 zł.:

dla rocznego przychodu do 60 000 zł: 461,66 zł (9% z 60% kwoty 8 549,18 zł),

dla rocznego przychodu od 60 000 zł do 300 000 zł: 769,43 zł (9% z 100% kwoty 8 549,18 zł),

dla rocznego przychodu powyżej 300 000 zł: 1 384,97 zł (9% z 180% kwoty 8 549,18 zł).

Ile wyniesie minimalna składka zdrowotna w 2026 roku?

Jak już wspomniano, w 2025 roku przedsiębiorcy na skali podatkowej i podatku liniowym mogą opłacać minimalną składkę zdrowotną, która jest liczona od 75% minimalnego wynagrodzenia. Od 2026 roku podstawą będzie to 100%. Oznacza to znaczący wzrost składki zdrowotnej.

Przykład Prognozuje się, że minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wyniesie 4806 zł (obecnie wynosi 4666 zł). Podstawa składki zdrowotnej: 100%, przy założeniu, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 zł. Składka zdrowotna: 9% × 4806 zł = 432,54 zł Przedsiębiorca w 2026 r. zapłaci o 117,58 zł miesięcznie więcej niż w 2025 r. (w skali roku to o 1410,96 zł).

Odliczenie składki zdrowotnej

Niektórzy przedsiębiorcy mogą odliczyć składkę zdrowotną od podatku PIT. Metoda obniżenia zobowiązania podatkowego o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych jest uzależniona od wybranej przez nich formy opodatkowania:

podatnik rozliczający się liniowo ma prawo odliczenia od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) do 12 900 zł zapłaconych składek zdrowotnych za rok składkowy 2025 (w 2024 r. była to kwota 11 600 zł),

przedsiębiorcy pozostającemu na karcie podatkowej przysługuje prawo do odliczenia od podatku 19% kwoty uiszczonych składek zdrowotnych,

przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może pomniejszyć przychody z tej działalności o 50% zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto jest zwolniony z płacenia składki zdrowotnej?

Przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (tzw. ulga na start) pod pewnymi warunkami, jeśli: