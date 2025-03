Urząd Zamówień Publicznych ma dzisiaj przedstawić rządowi propozycję przepisów regulujących zasady składania ofert w polskich przetargach przez wykonawców spoza UE. To krok do uregulowania w polskim prawie konsekwencji precedensowego wyroku w sprawie Kolin (C–652/22), w którym TSUE przesądził, że firmy z państw takich jak Chiny nie mają zagwarantowanego prawa do ubiegania się o unijne zamówienia.

Urząd Zamówień Publicznych ma dzisiaj przedstawić rządowi propozycję przepisów regulujących zasady składania ofert w polskich przetargach przez wykonawców spoza UE. To krok do uregulowania w polskim prawie konsekwencji precedensowego wyroku w sprawie Kolin (C–652/22), w którym TSUE przesądził, że firmy z państw takich jak Chiny nie mają zagwarantowanego prawa do ubiegania się o unijne zamówienia. Projekt ustawy implementujący wyrok TSUE

UZP stawia na edukację Do czasu wydania tego rozstrzygnięcia uznawano, że wszystkim uczestnikom przetargu, niezależnie od kraju ich pochodzenia, należy się takie samo traktowanie. TSUE odszedł od tego modelu i wskazał, że zasada równego traktowania dotyczy wyłącznie państw UE oraz państw – sygnatariuszy porozumienia WTO ws. zamówień rządowych (GPA). Projekt ustawy implementujący wyrok TSUE – Wyrok dotyka udziału w przetargach podmiotów z państw trzecich. Jest bardzo duże oczekiwanie przedsiębiorców, jeśli chodzi o tę zmianę. Na razie wydaliśmy komunikaty dla opinii publicznej, by poinformować rynek, jak na ten moment należy wdrażać wyrok TSUE – powiedziała w piątek Agnieszka Olszewska, prezes UZP. TSUE pozwala na zamknięcie unijnego rynku zamówień Zobacz również – Chcemy trwale wdrożyć ten wyrok przez modyfikację ustawy, tak aby już nie budziło niczyich wątpliwości, jak ten wyrok ma być realizowany – wyjaśniła prezes UZP. UZP stawia na edukację Agnieszka Olszewska ujawniła również swoje pomysły na bardziej efektywną realizację przepisów o zamówieniach publicznych. Jej zdaniem problem nie leży w ich wadliwej konstrukcji, ale w stosunkowo niskiej świadomości tych, którzy są zobligowani do ich stosowania. Według niej postępowania przetargowe powinny być prowadzone bardziej efektywnie i sprawnie. Realizacji tego celu ma ułatwić powołana przez UZP Akademia Zakupów Publicznych. – W ramach Akademii Zakupów Publicznych traktujemy zamówienia szerzej niż tylko jako procedurę opisaną w ustawie. Patrzymy na zamówienia publiczne jak na proces zakupowy, który zaczyna się znacznie wcześniej niż publikacja ogłoszenia i kończy znacznie później niż podpisanie umowy z wykonawcą. Stąd też działania w ramach akademii dotyczyć będą m.in. kwestii okołozamówieniowych, które mają wpływ na przebieg postępowania, a o których wiedza może pomóc zamawiającym w codziennej pracy – tłumaczyła prezes. W 2025 r. urząd ma w planach przeszkolić ponad 8 tys. osób w ramach 70 różnych wydarzeń. Prezes Olszewska wyraziła nadzieję, że zaproponowane przez nią działania w pewnym stopniu wpłyną również na liczbę odwołań składanych przez przedsiębiorców od decyzji przetargowych. Ubiegły rok zakończył się rekordowo wysoką liczbą spraw rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą – było ich o ok. 30 proc. więcej niż w 2023 r. ©℗