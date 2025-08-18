Kalendarz roku szkolnego 2025/26 – kiedy zaczyna się pierwsza przerwa?

Już w październiku uczniowie będą mogli cieszyć się dłuższym wolnym. Dzień Edukacji Narodowej wypada 14 października, we wtorek. Wiele szkół ogłasza dodatkowy dzień wolny także w poniedziałek 13 października, co w praktyce daje cztery dni odpoczynku. To pierwszy moment w kalendarzu roku szkolnego, który sprzyja krótkim wyjazdom lub odpoczynkowi w domu.

Kalendarz szkolny 2025/2026 – czy listopad przyniesie dodatkowe wolne?

Tak, również w listopadzie możliwa będzie dłuższa przerwa. Święto Niepodległości przypada we wtorek, 11 listopada. Jeżeli dyrekcja szkoły zdecyduje się na wolny poniedziałek, uczniowie zyskają kolejne cztery dni odpoczynku.

Kalendarz roku szkolnego 2025/26 – kiedy odbędzie się zimowa przerwa świąteczna?

Najdłuższa przerwa nieferyjna przypadnie na grudzień. Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 22 grudnia i potrwa do 31 grudnia 2025 roku. 1 stycznia 2026 roku wypada w czwartek, więc dodanie wolnego piątku oznacza aż cztery dodatkowe dni odpoczynku. W praktyce uczniowie mogą liczyć nawet na 14 dni wolnych, jeśli wliczyć weekendy.

Kalendarz szkolny 2025/2026 – kiedy wypadają ferie zimowe?

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/26 zostały podzielone na trzy terminy:

19 stycznia – 1 lutego 2026 roku – województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

2 lutego – 15 lutego 2026 roku – województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

16 lutego – 1 marca 2026 roku – województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Taki podział ma na celu rozłożenie ruchu turystycznego i ułatwia rodzinom organizację wyjazdów.

Kalendarz roku szkolnego 2025/26 – kiedy uczniowie mają przerwę wielkanocną?

Wiosenna przerwa związana ze świętami wielkanocnymi rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa do 7 kwietnia 2025 roku. To tradycyjny czas rodzinnych spotkań i odpoczynku od szkolnych obowiązków.

Kalendarz szkolny 2025/2026 – jak wypada majówka i Boże ciało?

W 2026 roku majówka będzie wyjątkowo krótka – tylko trzy dni wolne, od piątku do niedzieli. To jeden z nielicznych momentów, gdy układ kalendarza nie daje możliwości naturalnego wydłużenia odpoczynku.

Ostatni długi weekend przypadnie w czerwcu. Boże Ciało w 2026 roku wypada w czwartek. Jeśli szkoły zdecydują się na wolny piątek, uczniowie zyskają cztery dni bez nauki.

Kalendarz szkolny 2025/2026 – jak najlepiej zaplanować wolne?

Znając wszystkie terminy wolnych dni i ferii, rodzice mogą zaplanować rodzinne wyjazdy z dużym wyprzedzeniem. Najwięcej okazji do długich przerw daje zimowa przerwa świąteczna oraz czerwcowe Boże Ciało. Wystarczy dodać jeden lub dwa dni wolnego, aby znacząco wydłużyć odpoczynek.