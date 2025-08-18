Aż dziewięć popularnych kanałów zniknie z polskiego rynku, a ich miejsce zajmie osiem nowych stacji. Zmiany podyktowane są cięciami kosztów i przeobrażeniami w ofercie największych koncernów medialnych. Najbardziej zawiedzeni mogą być fani kultowych kanałów muzycznych – w tym kultowego MTV, które ostatecznie zniknie z anteny.

Decyzja o zamknięciu aż dziewięciu stacji zapadła z powodów ekonomicznych i strategicznych. Firmy, które dotychczas odpowiadały za utrzymanie kanałów Paramount Global na polskim rynku, muszą ograniczać koszty. Efekt? Abonenci wkrótce nie zobaczą już swoich ulubionych stacji, w tym muzycznych, które od dekad stanowiły część popkultury.

Z polskiej telewizji znikają stacje MTV. Nadawca podaje powody

Szczególnie bolesne może być wyłączenie kanałów MTV – niegdyś ikony telewizji rozrywkowej, kojarzonej z premierami teledysków, reality-show i programów, które budowały całe pokolenia widzów. Co więcej, jeden z kanałów, który cieszył się ogromnym uznaniem za brak reklam, również zostanie zlikwidowany. Na jego miejsce – już wiadomo – trafią nowe stacje, które będą emitować bloki reklamowe.

Luka po zamkniętych kanałach ma być wypełniona błyskawicznie. Nowa oferta ma wejść w życie już jesienią.

„Rynek telewizyjny w Polsce zmienia się w ekspresowym tempie, a widzowie oczekują świeżych treści i mocnej oferty. MWE Networks ogłasza uruchomienie 8 nowych kanałów telewizyjnych, z których część może być gotowa już w październiku 2025 roku. To starannie zaplanowany projekt oparty na dużym zapleczu kontentowym, technicznym i kadrowym” – poinformowała grupa.

Karol Warda, wiceprezes MWE Networks, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami podkreślił: „Osiem nowych kanałów to nasza odpowiedź na potrzeby rynku po zmianach związanych z ofertą Paramount. Jesteśmy gotowi, bo mamy wieloletnie doświadczenie, silne zaplecze techniczne i sprawdzony zespół. To pozwala nam działać szybko i dostarczać treści, których oczekują widzowie i operatorzy”.

Co proponują nowi nadawcy?

Oferta ma być różnorodna i dopasowana zarówno do młodzieży, jak i dorosłych widzów. Już wiadomo, że pojawią się:

Comedy Channel Extra – seriale komediowe, sitcomy, kabarety, stand-up.

Pixel TV – kanał dla młodzieży z anime, animacjami i serialami live action.

Music 80s – kultowe teledyski z lat 80. w jakości HD.

Music 90s – alternatywa, pop i największe hity lat 90.

Music 00s – muzyka pop, rock, R’n’B i hip-hop z pierwszej dekady XXI wieku.

Music Hits – największe przeboje wszystkich dekad, bez ograniczeń gatunkowych.

Music Live HD – koncerty, festiwale i transmisje na żywo.

Music Club – brzmienia klubowe, sety DJ-skie, nocne pasma muzyczne.

Wszystko wskazuje na to, że MWE Networks chce nie tylko wypełnić lukę po kanałach muzycznych, ale wręcz stworzyć bogatszą i bardziej sprofilowaną ofertę, która przyciągnie różne grupy odbiorców.

Co na tym zyskają operatorzy?

Zmiany nie są wyłącznie gestem wobec widzów. To także sposób na zabezpieczenie interesów operatorów kablowych i satelitarnych. Nagłe zniknięcie kanałów Paramount Global mogłoby spowodować masowe rezygnacje abonentów. Wprowadzenie nowych stacji ma być więc pewnego rodzaju buforem bezpieczeństwa.

Jednak nie wszyscy będą zadowoleni. Dla części abonentów brak ulubionych kanałów, zwłaszcza muzycznych, będzie jednoznacznym argumentem, by rozwiązać umowę. Czy nowe propozycje przekonają ich do pozostania? To okaże się już za kilka miesięcy.

Telewizja w Polsce wchodzi w nową erę

Zmiany, które nastąpią jesienią 2025 roku, są dowodem na to, jak dynamicznie przeobraża się rynek telewizyjny. Globalne koncerny ograniczają koszty i wycofują się z mniejszych rynków, a lokalni gracze – tacy jak MWE Networks – szybko wypełniają powstałą przestrzeń.

Widzowie stracą kultowe kanały, ale w zamian dostaną nowe stacje, które mogą przyciągnąć zupełnie inną publiczność. Niewykluczone, że to dopiero początek większych przetasowań w świecie telewizji, które sprawią, że oferta dostępna w polskich domach będzie bardziej różnorodna, ale też mocniej komercyjna.