Oparcie dla polexitu najwyższe od lat. Co czwarty Polak rozważa wyjście z UE

Choć większość Polaków nadal opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej, najnowszy sondaż pokazuje wyraźny wzrost nastrojów eurosceptycznych. Z badania United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, wynika, że niemal co czwarty respondent chciałby rozpoczęcia procedury wyjścia Polski z UE. To najwyższy poziom poparcia dla tzw. polexitu od wielu lat.

Zdecydowana większość ankietowanych – 65,7 proc. – sprzeciwia się opuszczeniu wspólnoty. W tej grupie niemal połowa badanych (48,6 proc.) deklaruje jednoznaczny sprzeciw, a kolejne 17,1 proc. odpowiada „raczej nie”. Jednocześnie 24,7 proc. respondentów opowiada się za wyjściem Polski z UE – 11,6 proc. zdecydowanie, a 13,1 proc. „raczej tak”.

Polacy w średnim wieku bardziej eurosceptyczni

Badanie pokazuje wyraźne różnice między grupami społecznymi. Poparcie dla polexitu częściej deklarują mężczyźni (28 proc.) niż kobiety (21 proc.). Najbardziej sceptyczną wobec Unii grupą wiekową są osoby w wieku 30–49 lat – aż 38 proc. z nich rozważa opuszczenie wspólnoty, co przeczy przekonaniu, że to głównie seniorzy są przeciwnikami integracji europejskiej.

Młodzi i mieszkańcy miast najbardziej proeuropejscy

Największe poparcie dla pozostania w UE deklarują najmłodsi wyborcy w wieku 18–29 lat – 61 proc. z nich opowiada się za dalszym członkostwem. Istotną rolę odgrywa także miejsce zamieszkania. Na wsiach aż 35 proc. badanych popiera wyjście z Unii, podczas gdy w średnich i dużych miastach zwolennicy pozostania w UE stanowią od około 60 do ponad 80 proc. mieszkańców.

Wyraźny podział w Polsce

Sondaż potwierdza silne powiązanie poglądów na UE z preferencjami partyjnymi. Najwięcej zwolenników polexitu jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (47 proc.) oraz Konfederacji (41 proc.). Po przeciwnej stronie znajdują się sympatycy partii koalicji rządzącej – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi – gdzie poparcie dla pozostania w Unii przekracza 80 proc.