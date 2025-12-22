Podczas wtorkowej konferencji prasowej, minister sprawiedliwości powiedział, że we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów mają stanąć „dwie fundamentalne ustawy”. - Jedna nazywana przez nas praworządnościową, która dotyczy tego, jak chcemy załagodzić sytuację związaną z „neosędziami”, jak naprawić to, co zepsuto, druga o Krajowej Radzie Sądownictwa - powiedział Żurek.

Zaznaczył, że „to tempo (prac) jest rzeczywiście bardzo duże”, ale - jak podkreślił - obiecał, że projekty będą w tym roku. Szef MS wyraził jednocześnie nadzieję, że rząd przyjmie je na wtorkowym posiedzeniu.

Na początku grudnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt tzw. ustawy praworządnościowej przygotowany przez resort sprawiedliwości.

Planowana regulacja nosi tytuł: „Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018–2025”.

Według uzasadnienia projektu, „stwierdzenie, że obecna Rada nie jest organem tożsamym z Krajową Radą Sądownictwa jako organem konstytucyjnym, uzasadnia kompleksową regulację skutków uchwał obecnej Rady”. W związku z tym głównym założeniem ustawy „praworządnościowej” jest powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem KRS w kształcie od marca 2018 r. oraz uporządkowanie statusu sędziów „nieprawidłowo powołanych” w latach 2018-2026. Zaproponowano też szczególną procedurę kwestionowania niektórych orzeczeń wydanych z udziałem sędziego powołanego od 2018 r., która zakłada automatyczne uchylenie rozstrzygnięcia na wniosek strony.

Nowelizacja KRS. Co dalej?

Z kolei propozycja nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewiduje m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów, trafiła do konsultacji i opiniowania w drugiej połowie listopada br. Projekt ma charakter priorytetowy.

Jak podkreślało MS, główną „nowością zaproponowaną w projekcie, w stosunku do stanu prawnego sprzed 2018 r., jest to, że 15 sędziów do KRS będzie wybieranych w wyborach bezpośrednich przez wszystkich sędziów polskich”. Każdy sędzia mógłby oddać maksymalnie 15 głosów na kandydatów z poszczególnych szczebli sądownictwa, w ramach określonego w projekcie podziału. Jako organ zarządzający i przeprowadzający wybory do KRS wskazano Państwową Komisję Wyborczą.

Do 2018 r. sędziowie byli wybierani do KRS przez sędziowskie zgromadzenia ogólne lub zgromadzenia przedstawicieli. Obecnie – po zmianach wprowadzonych za czasów rządów PiS i uchwalonych w grudniu 2017 r. – sędziowskich członków Rady wybiera Sejm.

Żurek skomentował również poniedziałkowy wyrok sądu ws. SKOK-u Wołomin

- To też jest bardzo ważna rzecz bo pokazuje, że jednak Temida przestępców dopada, to trwa czasem bardzo długo, ale im większa afera, tym dłuższy czas oczekiwania - powiedział szef MS.

Dodał, że jego marzeniem jest, żeby poprawić, sprawność działania prokuratury i sądów. - Ale osiem lat politycznego niszczenia tych instytucji wymaga tego, że ten czas do naprawy musi być, długi i ja mam świadomość, że to jest bardzo ciężka praca - zaznaczył Żurek.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wymierzył w poniedziałek 14 lat więzienia głównemu oskarżonemu w sprawach SKOK Wołomin Piotrowi Polaszczykowi w procesie dotyczącym „wyprania” około 350 mln zł.

Wyrok w sprawie dot. zarzutu „prania” pieniędzy ze SKOK Wołomin zapadł przed praskim sądem po ponad pięciu latach procesu. Sprawa obejmowała ponad 220 zarzutów; odczytanie sentencji wyroku trwało blisko godzinę. (PAP)