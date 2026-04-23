Kredyt dla instalatorów w programie Czyste Powietrze - wywiad z Michałem Należytym

Właśnie w celu wsparcia procesu wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, BOŚ wprowadził nową ofertę – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla instalatorów realizujących inwestycje w programie Czyste Powietrze. To przygotowane narzędzie ma ułatwić firmom instalacyjnym zachowanie płynności, przyjęcie większej liczby zleceń i sprawne rozliczanie projektów ekologicznych.

Poniżej przedstawiamy rozmowę z Michałem Należytym, wiceprezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska, o roli instytucji finansowych w transformacji energetycznej kraju.

BOŚ wprowadza nowy produkt skierowany do instalatorów realizujących inwestycje w programie Czyste Powietrze. Co było główną inspiracją do stworzenia tego rozwiązania?

W procesie wymiany przestarzałych źródeł ciepła kluczową rolę odgrywają profesjonalni instalatorzy. To oni są ogniwem, które bezpośrednio przekłada decyzje Beneficjentów na realne inwestycje – na montaż pomp ciepła, kotłów niskoemisyjnych, ocieplenie budynku czy wymianę tzw. kopciuchów.

W praktyce widzimy jednak, że instalatorzy bardzo często działają na styku wielu projektów jednocześnie, a naturalna różnica czasowa między realizacją inwestycji a ich rozliczeniem w programie wymaga od firm instalacyjnych odpowiedniego zarządzania płynnością. Przy tak dużej skali programu i rosnącej liczbie realizowanych inwestycji firmy instalacyjne potrzebują stabilnej płynności, aby utrzymać wysokie tempo prac. .

Dlatego stworzyliśmy kredyt obrotowy, który wspiera instalatorów w zarządzaniu bieżącą płynnością przy równoległej realizacji wielu inwestycji. Chcemy, by mogli skupić się na tym, co najważniejsze:

- na wysokiej jakości montażach,

- na terminowej realizacji inwestycji,

- na zwiększaniu skali działalności,

- na obsłudze większej liczby Beneficjentów.

Dzięki odnawialnemu kredytowi dla instalatorów wykonawcy mogą działać sprawnie, zapewniając ciągłość realizacji inwestycji i komfort zarządzania finansami. . To przekłada się na więcej zrealizowanych projektów i szybszy postęp w transformacji energetycznej.

Czym wyróżnia się nowy kredyt na tle innych produktów dostępnych na rynku?

Produkt jest produktem odnawialnym, celowym. Jego warunki uruchomienia i spłaty są ściśle powiązane z:

strukturą finansowania odpowiadającą zasadom programu Czyste Powietrze , cały proces jest w pełni przejrzysty i przewidywalny dla instalatorów oraz dla banku, a także chroni końcowego odbiorcę instalacji;

możliwością finansowania kosztów bieżących związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji w ramach programu ;

· limit dostosowany jest do skali działania instalatora oraz skorelowany z wysokością finansowania przyznawanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla poszczególnych inwestycji realizowanych na rzecz Beneficjentów , co pozwala lepiej dopasować finansowanie do bieżącej skali realizowanych inwestycji.

Dlaczego wspieranie inwestycji ekologicznych jest tak ważne dla BOŚ?

Jako instytucja finansowa mamy świadomość, jak dużą rolę odgrywamy w procesach gospodarczych i społecznych. Misją naszego banku jest wspieranie rozwoju odpowiedzialnego i zrównoważonego, a to oznacza także aktywne działania na rzecz ochrony środowiska.

Wymiana kopciuchów, ocieplanie budynków, montaż pomp ciepła czy kotłów niskoemisyjnych to inwestycje, które realnie wpływają na jakość życia ludzi. Jeśli możemy wspierać takie projekty poprzez odpowiednio zaprojektowane produkty finansowe, to dokładnie tak chcemy działać.

Smog w Polsce wciąż stanowi duży problem. Czy banki mogą przyczynić się do jego ograniczenia?

Smog nie zniknie sam. To problem systemowy, który trzeba rozwiązać wielowymiarowo. Banki mają tu ogromny wpływ – mogą zachęcać do ekologicznych inwestycji, ułatwiać finansowanie modernizacji budynków i wprowadzać preferencyjne produkty związane z ochroną środowiska. Nasz nowy kredyt jest jednym z takich narzędzi, które wspierają branżę instalacyjną, a w konsekwencji przyspieszają tempo redukcji emisji zanieczyszczeń.

Im szybciej pozbędziemy się kopciuchów, tym szybciej poprawi się jakość powietrza. A dane pokazują, że to właśnie niska emisja z domów jednorodzinnych stanowi kluczowe źródło smogu w sezonie grzewczym.

Czy bank planuje kolejne produkty wspierające ekologiczne inwestycje?

Tak, zdecydowanie. Widząc skalę potrzeb oraz rosnące zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi, pracujemy już nad kolejnymi instrumentami zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Chcemy, aby w perspektywie najbliższych lat nasza oferta była jedną z najbardziej kompleksowych na rynku w zakresie finansowania zielonej transformacji.

W jaki sposób nagroda Złoty Bankier 2026 zmienia perspektywę dalszego rozwoju produktu? Czy to wyróżnienie wpływa na kolejne działania Banku?

Nagroda Złoty Bankier to jedno z najważniejszych wyróżnień na rynku finansowym, dlatego tym bardziej cieszy nas docenienie kredytu dla instalatorów programu . Jury zwróciło uwagę na trzy kluczowe elementy:

- wyjątkową misję społeczną produktu – kredyt realnie wspiera walkę ze smogiem, a więc problemem, który dotyczy milionów Polaków;

- wkład w przyspieszenie ekologicznych inwestycji – produkt został zaprojektowany tak, aby wspierać tempo wymiany kopciuchów;

- bezpośrednie wzmocnienie MŚP – instalatorów systemów grzewczych, CWU czy wykonawców termomodernizacji – to one są fundamentem zielonej transformacji. Ta nagroda pokazuje, że sektor finansowy może oferować produkty, które niosą wymierny efekt społeczny i środowiskowy.

Otrzymanie Złotego Bankiera jest potwierdzeniem, że kierunek, w którym rozwijamy ofertę proekologiczną, jest nie tylko właściwy, ale także oczekiwany przez rynek. Dla nas to sygnał, by:

- intensyfikować prace nad kolejnymi rozwiązaniami wspierającymi transformację energetyczną,

- zwiększać dostępność finansowania dla Beneficjentów,

- rozszerzać współpracę z sektorem MŚP,

- oraz zwiększać skalę angażowania banku w projekty niskoemisyjne.

Nagroda daje nam także dodatkową motywację, aby prowadzić działania edukacyjne skierowane do rynku – zarówno do Beneficjentów, jak i instalatorów. Chcemy, by ekologiczne inwestycje stawały się standardem, a nie wyjątkiem.

Jak nagrodzony kredyt wpisuje się w długofalową strategię Banku Ochrony Środowiska?



W strategii Banku na najbliższe lata jasno określiliśmy, że chcemy być instytucją pierwszego wyboru dla wszystkich, którzy szukają finansowania wspierającego środowisko. Nagrodzony kredyt doskonale realizuje trzy elementy naszej długofalowej wizji:

- rozwój produktów wspierających zieloną transformację – chcemy, by każdy produkt miał wyraźny i mierzalny wpływ środowiskowy;

- wzmacnianie kompetencji i możliwości partnerów, którzy realnie zmieniają rynek – w tym przypadku firm instalacyjnych;

- budowanie wartości społecznej – wierzymy, że bankowość może i powinna wspierać zdrowie, komfort i jakość życia obywateli.

Jesteśmy pewni, że zarówno ten produkt dla instalatorów, ale także inne produkty z naszej oferty wspierające transformację energetyczną, przyczyniają się do realizacji krajowych celów klimatycznych. Nasz model biznesowy idealnie pokazuje, jak cele środowiskowe i finansowe mogą iść w parze.