Gazeta Prawna
Biznes

Bank Pekao mecenasem Teatru Wielkiego: wsparcie sztuki ważne w dobie cyfryzacji

dzisiaj, 08:50

Bank Pekao S.A. przedłużył współpracę z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. Nowa umowa obejmuje kolejną część sezonu artystycznego 2025/26 oraz 2026/27 i zakłada szerokie wsparcie działalności artystycznej oraz edukacyjnej.

Skrót artykułu

Jak podkreślił Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao S.A., współpraca, choć stanowi kontynuację, obejmuje większą pulę środków przeznaczonych na mecenat. Co do zasady kwoty w takich przypadkach nie są ujawniane, prezes Stypułkowski podczas spotkania z mediami ujawnił tylko, że jest to nie sześcio-, a siedmiocyfrowa suma.

Pekao od lat rozwija model zaangażowania w kulturę jako element strategii wizerunkowej i relacyjnej. Bank podkreśla, że obecność w obszarze sztuki wysokiej stanowi ważny element budowania relacji z klientami oraz wzmacniania marki odpowiedzialnej społecznie.– Mecenat nad tak wyjątkowym miejscem to dla Banku Pekao nie tylko zaszczyt, lecz także świadomy wybór wynikający z naszego wieloletniego zaangażowania w rozwój sztuki. Wspierając ambitne projekty artystyczne i edukacyjne, realnie przyczyniamy się do wzmacniania polskiej kultury i tworzenia przestrzeni, w której mogą rozwijać się kolejne pokolenia talentów. W dobie dynamicznej cyfryzacji szczególnie ważne jest, aby nie zatracić kontaktu z tradycją wielkiej sztuki – z tym, co buduje wrażliwość, tożsamość i wspólnotę. Dlatego z pełnym przekonaniem angażujemy się w inicjatywy, które pielęgnują te wartości – mówi Cezary Stypułkowski.

Opera Narodowa łączy tradycję z nowoczesnością

Dla Opery Narodowej współpraca z dużym partnerem finansowym oznacza przede wszystkim stabilność działania i możliwość długofalowego planowania repertuaru. Instytucja – największa scena operowa i baletowa w Polsce – realizuje misję łączenia tradycji z nowoczesnością oraz rozwijania młodych talentów.– Wsparcie tak znaczącego partnera pozwala nam realizować ambitne projekty artystyczne i edukacyjne, które stanowią fundament naszej misji. To wsparcie realnie przekłada się na naszą codzienną pracę. Rozwijamy repertuar, otwieramy przestrzeń dla młodych talentów i docieramy do nowych odbiorców, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Współpraca z Bankiem Pekao daje nam poczucie stabilności, ale też inspiruje do sięgania wyżej i tworzenia przedsięwzięć, które mają trwały wpływ na kształt kultury wysokiej w Polsce – podkreśla Boris Kudlička, który – choć w świecie operowym nad Wisłą znany jest od wielu lat, to stery największej polskiej sceny objął niedawno, zastępując duet Waldemar Dąbrowski – Mariusz Treliński.

W każdym z dwóch sezonów zaplanowano co najmniej siedem premier operowych i baletowych, kilkanaście tytułów repertuarowych oraz liczne wydarzenia towarzyszące: koncerty, recitale i wystawy. Istotnym elementem pozostaje również działalność edukacyjna, w tym rozwój Akademii Operowej.

Ekosystem sponsoringu oraz unikalne doświadczenia

Partnerstwo z Operą Narodową wpisuje się w szerszy model obecności Pekao w przestrzeni publicznej. Bank buduje portfel projektów obejmujących zarówno kulturę wysoką, jak i inne obszary życia społecznego. Wśród partnerów znajdują się m.in. Zamek Królewski w Warszawie czy Stadion PGE Narodowy.Taka strategia pozwala docierać do różnych grup odbiorców, od uczestników wydarzeń artystycznych, przez kolekcjonerów sztuki, po kibiców i uczestników imprez masowych.

Partnerstwo z Operą Narodową, jak wskazują przedstawiciele banku, umożliwia tworzenie unikalnych doświadczeń dla klientów, m.in. poprzez udział w premierach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach z artystami. To element szerszego trendu na rynku finansowym, gdzie konkuruje się nie tylko ofertą produktową, lecz także jakością relacji i dostępem do ekskluzywnych wydarzeń.W warunkach rosnącej konkurencji w sektorze finansowym takie działania mogą stanowić istotny czynnik wyróżniający - szczególnie w segmencie klientów zamożnych, dla których dostęp do kultury wysokiej i unikalnych doświadczeń staje się coraz ważniejszym elementem oferty.

Krzysztof Ratnicyn

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

cyfryzacjaPekaoekosystemopera narodowa