Jak podkreślił Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao S.A., współpraca, choć stanowi kontynuację, obejmuje większą pulę środków przeznaczonych na mecenat. Co do zasady kwoty w takich przypadkach nie są ujawniane, prezes Stypułkowski podczas spotkania z mediami ujawnił tylko, że jest to nie sześcio-, a siedmiocyfrowa suma.

Pekao od lat rozwija model zaangażowania w kulturę jako element strategii wizerunkowej i relacyjnej. Bank podkreśla, że obecność w obszarze sztuki wysokiej stanowi ważny element budowania relacji z klientami oraz wzmacniania marki odpowiedzialnej społecznie.– Mecenat nad tak wyjątkowym miejscem to dla Banku Pekao nie tylko zaszczyt, lecz także świadomy wybór wynikający z naszego wieloletniego zaangażowania w rozwój sztuki. Wspierając ambitne projekty artystyczne i edukacyjne, realnie przyczyniamy się do wzmacniania polskiej kultury i tworzenia przestrzeni, w której mogą rozwijać się kolejne pokolenia talentów. W dobie dynamicznej cyfryzacji szczególnie ważne jest, aby nie zatracić kontaktu z tradycją wielkiej sztuki – z tym, co buduje wrażliwość, tożsamość i wspólnotę. Dlatego z pełnym przekonaniem angażujemy się w inicjatywy, które pielęgnują te wartości – mówi Cezary Stypułkowski.

Bank Pekao mecenasem Teatru Wielkiego: wsparcie sztuki ważne w dobie cyfryzacji

Opera Narodowa łączy tradycję z nowoczesnością

Dla Opery Narodowej współpraca z dużym partnerem finansowym oznacza przede wszystkim stabilność działania i możliwość długofalowego planowania repertuaru. Instytucja – największa scena operowa i baletowa w Polsce – realizuje misję łączenia tradycji z nowoczesnością oraz rozwijania młodych talentów.– Wsparcie tak znaczącego partnera pozwala nam realizować ambitne projekty artystyczne i edukacyjne, które stanowią fundament naszej misji. To wsparcie realnie przekłada się na naszą codzienną pracę. Rozwijamy repertuar, otwieramy przestrzeń dla młodych talentów i docieramy do nowych odbiorców, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Współpraca z Bankiem Pekao daje nam poczucie stabilności, ale też inspiruje do sięgania wyżej i tworzenia przedsięwzięć, które mają trwały wpływ na kształt kultury wysokiej w Polsce – podkreśla Boris Kudlička, który – choć w świecie operowym nad Wisłą znany jest od wielu lat, to stery największej polskiej sceny objął niedawno, zastępując duet Waldemar Dąbrowski – Mariusz Treliński.

W każdym z dwóch sezonów zaplanowano co najmniej siedem premier operowych i baletowych, kilkanaście tytułów repertuarowych oraz liczne wydarzenia towarzyszące: koncerty, recitale i wystawy. Istotnym elementem pozostaje również działalność edukacyjna, w tym rozwój Akademii Operowej.

Partnerstwo z Operą Narodową wpisuje się w szerszy model obecności Pekao w przestrzeni publicznej. Bank buduje portfel projektów obejmujących zarówno kulturę wysoką, jak i inne obszary życia społecznego. Wśród partnerów znajdują się m.in. Zamek Królewski w Warszawie czy Stadion PGE Narodowy.Taka strategia pozwala docierać do różnych grup odbiorców, od uczestników wydarzeń artystycznych, przez kolekcjonerów sztuki, po kibiców i uczestników imprez masowych.

Partnerstwo z Operą Narodową, jak wskazują przedstawiciele banku, umożliwia tworzenie unikalnych doświadczeń dla klientów, m.in. poprzez udział w premierach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach z artystami. To element szerszego trendu na rynku finansowym, gdzie konkuruje się nie tylko ofertą produktową, lecz także jakością relacji i dostępem do ekskluzywnych wydarzeń.W warunkach rosnącej konkurencji w sektorze finansowym takie działania mogą stanowić istotny czynnik wyróżniający - szczególnie w segmencie klientów zamożnych, dla których dostęp do kultury wysokiej i unikalnych doświadczeń staje się coraz ważniejszym elementem oferty.

Krzysztof Ratnicyn