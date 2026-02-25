Wszystko zaczęło się w 1935 r. - 90 lat temu w niewielkim Starogardzie Gdańskim powstała wtedy Polska Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna Polpharma.

Pokolenia Polaków korzystały z leków Polpharmy

Jak niewielka fabryka ze Starogardu Gdańskiego wpisała się w historię polskiej medycyny i zawojowała świat opowiedziała nam w podcaście "Stan Zdrowia" Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Polpharma jest obecnie największą polską firmą farmaceutyczną. Można powiedzieć śmiało, że jest filarem bezpieczeństwa lekowego Polski i Polaków, ponieważ produkuje co trzeci lek stosowany w szpitalach i co ósmy, który znajdziemy w aptece.

Kolejnym krokiem supernowoczesne leki

- Dodatkowo jest tak naprawdę jedyną liczącą się firmą, która produkuje substancje czynne. Co więcej, w zeszłym roku otworzyliśmy bardzo nowoczesny zakład produkujący wysoce aktywne substancje czynne, które są stosowane m.in. do produkcji leków onkologicznych. Jedyny w Polsce, jeden z nielicznych w Europie - mówi Barbara Misiewicz-Jagielak.

Firma odważnie wchodzi w nowe klasy terapeutyczne, w trudne formulacje, czyli np. leki wziewne dotychczas nieprodukowane w Polsce, w produkcję oligonukleotydów.

- One za dwa lata będą produkowane, w tej chwili są opracowywane przez naszych naukowców - zapewnia Barbara Misiewicz-Jagielak.