W odcinku programu „Polska Europa Świat” Marek Tejchman rozmawia ze Zbigniewem Parafianowiczem o kluczowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem powietrznym i współpracą militarno‑technologiczną między Polską, Ukrainą i państwami NATO. W centrum uwagi staje koncepcja ściany dronów — systemu, który miałby chronić wschodnią flankę sojuszu przed naruszeniami przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce.

Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz rozmawiają o realnych incydentów z użyciem dronów, które wymuszają refleksję nad tym, jak skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom. Rozważane są warstwy technologiczne obrony — detekcja, klasyfikacja, neutralizacja — a także konieczność integracji komponentów w ramach jednego systemu. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych warstw jest koordynacja i kompatybilność — nie wystarczy bowiem mieć dobrego sprzętu, jeżeli różne elementy nie „mówią do siebie”.

Drugim filarem dyskusji jest współpraca Polski z Ukrainą. W rozmowie pada pomysł, by działania antydronowe prowadzono nawet nad terytorium Ukrainy, aby przeciwdziałać przenikaniu dronów zanim dotrą nad Polskę. Ekspert zwraca uwagę, że Ukraina ma praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu i zwalczaniu dronów w warunkach wojennych, co może być niezwykle cenne dla Polski. Tym samym partnerstwo technologiczne i operacyjne w obszarze bezzałogowców może stać się ważnym filarem bezpieczeństwa powietrznego.

Nawiązując do politycznego wymiaru, rozmowa dotyka kwestii traktatów, zobowiązań sojuszniczych oraz mechanizmów decyzyjnych w NATO, które będą musiały się dostosować do nowych zagrożeń. Jak zapewnić, by „ściana dronów” była nie tylko projektem technicznym, ale realnie funkcjonującym systemem? Jaki jest udział Polski — zarówno jako państwa granicznego, jak i członka Sojuszu — w planowaniu i wdrażaniu rozwiązania? Jak wygląda rola Ukrainy w tym układzie partnerstwa?

Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, Zbigniew Parafianowicz, podsumowuje rozmowę słowami: warto śledzić zarówno działania na linii państw NATO, jak i partnerstwo z Ukrainą. Podkreśla także, że dyskusja o technologii i strategii obronnej nie może być oderwana od szerszych celów politycznych i militarnych.

Oglądaj podcast "Polska Europa Świat", by lepiej zrozumieć, co stoi za hasłem „ściana dronów” i jak realna współpraca międzypaństwowa może wpłynąć na przyszły kształt bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej.