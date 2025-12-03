Kluczowe dni wojny. Decyzje zapadną teraz [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]
W odcinku usłyszysz, dlaczego:
Trumpowi bardziej zależy na szybkim ogłoszeniu sukcesu niż na treści porozumienia.
Rosja wciąż żąda realizacji swoich pierwotnych celów.
Zełenski balansuje między presją sojuszników a utrzymaniem suwerenności.
Upadek Pokrowska i marsz Rosjan przez Donbas zmieniają układ sił.
Afera korupcyjna wokół Andrija Jermaka może osłabić pozycję Kijowa.
Polska… nie ma miejsca przy stole negocjacyjnym – i dlaczego to poważny problem.
Dziennikarze DGP rozbierają na czynniki pierwsze także pytanie: czy NATO powinno przygotować się do działań ofensywnych wobec Rosji, choćby w cyberprzestrzeni? Dlaczego część państw już działa, a część – w tym Polska – tkwi w roli „obserwatora”?
To intensywny, geopolityczny odcinek, który pokazuje, jak kruche jest dziś bezpieczeństwo regionu i jak bardzo nadchodzące dni mogą zmienić sytuację Ukrainy.
Jeśli chcesz zrozumieć, co realnie dzieje się za kulisami rozmów Waszyngton–Kijów–Moskwa, to ten odcinek jest obowiązkowy.
