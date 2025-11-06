Zgrzyt między Polską a Ukrainą [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

Dziennikarze DGP analizują sytuację na froncie ukraińskim i polityczne napięcia w relacjach Warszawy z Kijowem. Czy wydarzenia w Kupiańsku i Poksku mogą zmienić bieg wojny? I jak decyzje podejmowane w Kijowie, Warszawie czy Berlinie wpływają na bezpieczeństwo regionu?

Sytuacja na Ukrainie i napięcia dyplomatyczne

Rozmówcy omawiają aktualny układ sił na froncie oraz wewnętrzne wyzwania, z jakimi mierzy się Ukraina po wielu miesiącach wojny. W centrum uwagi znajduje się też wizyta Andrija Jermaka w Warszawie — symboliczny gest, który pokazuje, jak złożone stają się dziś stosunki polsko-ukraińskie. Czy w relacjach między oboma krajami pojawia się zmęczenie, a może nowa faza współpracy?

Europa Środkowa między lojalnością a interesem

Autorzy analizują także reakcje sąsiadów Polski – Czech i Niemiec, zwracając uwagę na rosnące różnice w podejściu do wojny i polityki wobec Moskwy. W tle pobrzmiewa pytanie o jedność Zachodu i realne granice europejskiej solidarności. Czy Polska wciąż pozostaje kluczowym graczem w regionie, czy raczej staje się zakładnikiem własnej polityki?

To odcinek o dyplomatycznej grze nerwów, w której wojna, polityka i geografia tworzą wspólny układ naczyń połączonych. W świecie, gdzie każde przesunięcie frontu ma wymiar polityczny, a każde słowo – strategiczny, Bliski Świat pomaga zrozumieć, gdzie naprawdę przebiega linia frontu współczesnej Europy.