Czy Polska wyda ukraińskich dywersantów Niemcom? [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

Dlaczego zatrzymany w Polsce ukraiński nurek Wołodymyr Ż. zakładał, że policja i prokuratura nie zrealizują Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Dlaczego włoski sąd zdecydował się w podobnej sprawie wydać kapitana Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Serhija K. Niemcom? W końcu po co Niemcy w tak zdecydowany sposób próbują wyłapać całą szóstkę Ukraińców zaangażowanych w zniszczenie dwóch nitek gazociągu Nord Stream?



Na te pytania w podkaście Polska Europa Świat próbują odpowiedzieć Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz. Dziennikarze DGP wracają do sprawy zatrzymania w połowie sierpnia w Rimini Serhija K. Przebywał on we Włoszech na wczasach. Policja zatrzymała go przy bungalowie. Ukrainiec nie ukrywał się. Wiedza o nim była powszechna. Znano fakty z jego służby w SBU i dokonania przy obronie Kijowa. To on był dowódcą grupy, która wysadzała Nord Stream.

Czy zareagował Wołodymyr Zełenski?

Nie jest jasne czy wstawiło się za nim państwo ukraińskie. Czy zareagował Wołodymyr Zełenski? Czy może prezydent na ołtarzu relacji z Berlinem i dostaw broni poświecił swoich dywersantów, którzy w błyskotliwej operacji zniszczyli gazociąg? A jeśli tak, to czy Polska powinna być nadgorliwa w ochronie Wołodymyra Ż.? Czy Berlin chce wywołać efekt mrożący i zniechęcić Ukrainę w przyszłości do zamachów na ich infrastrukturę w wypadku gdyby powrócili do handlu z Rosją.

Skandaliczne słowa Angeli Merkel na temat przyczyn wojny na Ukrainie

W podkaście Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz komentują również skandaliczne słowa Angeli Merkel na temat przyczyn wojny na Ukrainie. Jej komentarz nie jest wypowiedziany wprost. Natomiast sugestie są oczywiste – to Polska i kraje bałtyckie sprzeciwiały się dyplomacji. Dziennikarze DGP przypominają jednak oceny niemieckich dyplomatów – między innymi Volkera Stanzela i Markusa Ederera, którzy winą za wojnę obarczali jednoznacznie Merkel i jej politykę Russia first oraz zafiksowanie na kupnie taniego gazu od Władimira Putina.

W ostatniej części dziennikarze analizują zmianę podejścia Donalda Trumpa w dostawach broni dla Ukrainy. Zastanawiają się czy nad Dniepr trafią Tomahawki czy inny rodzaj pocisków manewrujących i co to oznacza dla wojny.

