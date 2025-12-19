Czy Rosja w nas uderzy w 2027? Rzecznik prezydenta: Nikt nie powie głośno prawdy [KULISY POLITYKI]

Wyniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu końcem postkomunizmu i męska rozmowa prezydentów

Rzecznik prezydenta odnosi się do decyzji o wyniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu, nazywając to symbolicznym końcem postkomunizmu. Mówi o oczekiwaniach prezydenta wobec Kijowa, konieczności odblokowania ekshumacji ofiar Wołynia i „męskiej rozmowie”, jaką Karol Nawrocki ma odbyć z Wołodymyrem Zełenskim. Wskazuje, że pomoc dla Ukrainy musi iść w parze z szacunkiem i partnerskimi zasadami.

Trump zapewnia, że wojska USA zostają w Polsce

Leśkiewicz komentuje także relacje z Waszyngtonem, zapewnienia Donalda Trumpa o pozostaniu wojsk USA w Polsce oraz ocenę ryzyka rosyjskiej agresji. Padają mocne słowa o Putinie: „nie wolno mu wierzyć”. Rzecznik mówi również o politycznych realiach rozmów o pokoju na Ukrainie i kulisach spotkań prezydenta z Markiem Rutte i światowymi liderami.

"Wetomat", telefon premiera do prezydenta i kompromitacja służb

W rozmowie pojawia się też temat konfliktu z rządem — od wet i „wetomatu”, po kontrowersje wokół tego, czy Donald Tusk rzeczywiście nie może się dodzwonić do prezydenta. Leśkiewicz odpowiada wprost: „To manipulacja”. Wyjaśnia również sprawę wycieku informacji o lekach ministra Cenckiewicza, nazywając ją „kompromitacją służb”.

Na koniec poruszamy kwestię rosnących notowań Grzegorza Brauna, relacji prezydenta z Konfederacją oraz kontrowersji wokół symboliki — w tym świec chanukowych i bożonarodzeniowej szopki pod Pałacem.

To odcinek pełen napięć, mocnych tez i politycznych niewygód. Kulisy, które wyjaśniają więcej, niż politycy zwykle chcą powiedzieć głośno.