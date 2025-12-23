Gość komentuje grudniową aukcję wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. - Offshore jest zaraz za energetyką jądrową najdroższym sposobem wytwarzania energii elektrycznej. Jest to segment, który dopiero się rozwija, szczególnie w Polsce. Budujemy łańcuchy dostaw i know-how, pierwsze elektrownie fizycznie powstają na Bałtyku. Jest to jednak bardzo potrzebny segment energetyki, dlatego że w Polsce nie mamy tyle przestrzeni, żeby mieć bardzo dużo wiatraków na lądzie i fotowoltaiki, żeby nam zapewniły tę energię, którą potrzebujemy dostarczyć w przyszłości – mówi wiceprezes Forum Energii.

Tobiasz Adamczewski tłumaczy też zmiany w polskim miksie energetycznym w 2025 r., komentuje wysokość rachunków za prąd w 2026 r. oraz opowiada o najważniejszych projektach legislacyjnych, na które czeka branża.

„Hołownia w klimacie” to program, w którym poruszamy tematy związane z transformacją energetyczną, kryzysem klimatycznym, zrównoważonym rozwojem i przemysłem czystych technologii. Audycję prowadzi dziennikarka DGP Aleksandra Hołownia.