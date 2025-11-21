Czy Trump topiąc Ukrainę podtapia Polskę? [BLISKI ŚWIAT]

Autorzy przechodzą przez wszystkie 28 punktów porozumienia – od limitów armii, przez kwestie terytorialne, po potencjalne gwarancje bezpieczeństwa – wskazując, które zapisy mogą stać się dla Kijowa szansą, a które są niebezpiecznymi pułapkami. Padają mocne oceny: plan jest dla Ukrainy zły, choć nie w pełni kapitulacyjny, a część jego zapisów wydaje się wręcz pisana „na Kremlu”.

Rozmowa dotyka także kluczowych konsekwencji dokumentu dla Polski i wschodniej flanki NATO. Prowadzący tłumaczą, dlaczego część zapisów – m.in. dotyczących rozszerzania NATO, demilitaryzacji regionu czy umieszczenia europejskich myśliwców w Polsce – może realnie osłabić nasze bezpieczeństwo i pozycję w sojuszu. Odcinek pokazuje również, jak bardzo osłabiony politycznie jest prezydent Zełenski i dlaczego Amerykanie, zdaniem gościa, „spisują go na straty”.

Strefa Gazy- zawieszenie broni to tylko formalność

Druga część rozmowy przenosi słuchaczy do Gazy, gdzie formalne zawieszenie broni funkcjonuje tylko na papierze. Parafianowicz opisuje naruszenia rozejmu, przesunięcie izraelskiej agresji na Zachodni Brzeg oraz ryzyko rozszerzenia konfliktu na Liban. Pada wprost: ludobójstwo trwa, a świat powoli się na nie odczula.

To intensywna, bezkompromisowa analiza dwóch największych kryzysów geopolitycznych świata – bez upiększeń, bez złudzeń, z brutalnie realistycznym spojrzeniem na nadchodzące scenariusze.