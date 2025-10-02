Włoski rząd monitoruje sytuację flotylli minuta po minucie

Włoska premier Giorgia Meloni powiedziała dziennikarzom podczas szczytu w Kopenhadze, że jej rząd śledzi minuta po minucie wydarzenia wokół flotylli.

- Oczywiście zrobimy wszystko, co możemy, żeby te osoby mogły jak najszybciej wrócić do Włoch - dodała.

Premier krytykuje skutki operacji dla Palestyny i Włoch

Następnie Meloni oświadczyła: - Wciąż powtarzam, że to wszystko nie przynosi żadnych korzyści narodowi Palestyny. Wydaje mi się, że przyniesie w zamian wiele kłopotów narodowi włoskiemu.

Strajk generalny w Italii budzi zaskoczenie Meloni

Szefowa rządu odniosła się też do zapowiedzi piątkowego strajku generalnego na znak protestu przeciwko operacji izraelskich sił wobec flotylli. Akcję strajkową ogłosiły dwa związki zawodowe, w tym lewicowa centrala CGIL.

- Nie spodziewałam się, że związki zawodowe ogłoszą strajk generalny w kwestii Strefy Gazy, którą uważają za tak ważną - stwierdziła. - Długi weekend i rewolucja nie idą w parze - oświadczyła Meloni.

Globalna Flotylla Sumud przechwycona przez Izrael

MSZ Izraela poinformowało w czwartek rano, że załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni. Zbliżająca się do Strefy Gazy Globalna Flotylla Sumud powiadomiła w środę późnym wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek na wodach międzynarodowych.