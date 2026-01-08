Prognozy demograficzne ciągle w dół

Nowa projekcja ZUS dotycząca kondycji funduszu emerytalnego wskazuje, że w relacji do PKB w długim terminie nastąpi… poprawa. W 2026 r. deficyt funduszu emerytalnego ma wynieść 2,4–2,7 proc. PKB. Najgorzej będzie w okolicach 2055 r., kiedy będzie to 2,4–3,8 proc. PKB. Ale w 2080 r. ujemne saldo powinno mieścić się w przedziale 1,2–2,9 proc. W tego typu symulacjach wiele zależy jednak od założeń. Dokument ZUS pozwala zapoznać się m.in. z nową prognozą demograficzną resortu finansów. Szacowaną liczbę ludności Polski w porównaniu z poprzednią prognozą z 2022 r. obniżono o milion. Ścieżka jest zbliżona do ostatniej (z 2023 r.) projekcji Eurostatu, ale w scenariuszu zakładającym brak napływu migrantów. ©Ⓟ

PKB w regionach: Kto rósł najszybciej

Cztery województwa odpowiadają za ponad połowę PKB Polski. W 2024 r. woj. mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie wypracowały PKB o wartości 1,95 bln zł. To 53,5 proc. wyniku kraju. Dane GUS to dobra okazja, by popatrzeć, jak wygląda tempo rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów. Jeśli za punkt wyjścia potraktować rok 2000, to dane o PKB na mieszkańca w cenach bieżących pokazują, że najszybciej rosło bogactwo woj. łódzkiego. Tam PKB per capita w 2024 r. był o ponad 420 proc. wyższy niż u progu wieku. Na drugim biegunie znalazło się zachodniopomorskie, gdzie wzrost wyniósł nieco ponad 310 proc. ©Ⓟ

Gdzie ceny nieruchomości idą w dół

Nowe dane NBP sugerują, że chociaż okres wzrostów cen nieruchomości już się skończył, to deweloperzy zdają się bronić przed spadkami trochę lepiej niż sprzedający mieszkania na rynku wtórnym. Średnie ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w siedmiu największych miastach były w III kwartale 2025 r. o 0,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Na rynku wtórnym odnotowano spadek o 0,9 proc. – to pierwsza taka sytuacja od dziewięciu lat. Trend dotyka zwłaszcza największe krajowe metropolie. Ceny transakcyjne niższe niż rok wcześniej odnotowano w Warszawie (-3 proc.) oraz Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu (po -2 proc.). ©Ⓟ