Atak dronów na flotyllę humanitarną – poważny incydent na morzu

Włoska rzeczniczka Globalnej Flotylli Sumud - Maria Elena Delia poinformowała: - Trafione zostały jednostki z Włoch, Anglii i Polski. To tak, jak atak na trzy państwa. To bardzo poważny incydent, który stanowi precedens. Wypowiedź Delii przytoczyła agencja Ansa.

- Zostaliśmy zaatakowani przez co najmniej 15 dronów. Najpierw zrzuciły substancje drażniące, a potem granaty hukowe, które spadły na łodzie. Cztery, pięć z nich jest zniszczonych, m.in. nasza, i nie mogą płynąć z żaglem - relacjonowała rzeczniczka.

Delia powiadomiła, że atak trwał przez kilka godzin. Jak dodała, że miał on na celu wyczerpanie psychiczne osób znajdujących się na pokładzie.

- To kryminalny akt przeciwko cywilnej flotylli. My nie damy się zastraszyć, bo wiemy, że płyniemy całkowicie legalnie i kontynuujemy nasz rejs w stronę Strefy Gazy, by zawieźć pomoc wycieńczonej ludności - oznajmiła przedstawicielka inicjatywy humanitarnej.

Włoskie władze reagują – MSZ i minister obrony w akcji

Wyraziła też nadzieję, że głos w tej sprawie zabiorą politycy. W przedsięwzięciu uczestniczą deputowani do włoskiego parlamentu i europosłowie z Włoch.

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani, który przebywa na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, oświadczył na wiadomość o ataku, że Izrael nie może podejmować operacji zagrażających osobom z Globalnej Flotylli Sumud. MSZ w Rzymie powiadomiło, że przekazało władzom Izraela, iż wszelkie takie działania muszą być prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym. Strona włoska zapowiedziała, że minister obrony Guido Crosetto przedstawi w czwartek w Izbie Deputowanych informację na temat ataku na flotyllę.

Poseł Franciszek Sterczewski uczestniczył w rejsie – apeluje do rządu

Poseł Franciszek Sterczewski, uczestniczący w tej inicjatywie humanitarnej, napisał na platformie X: „Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam polski rząd do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!”. Wiadomość tę skierował także do premiera Donalda Tuska.

Kontekst humanitarny – kryzys w Strefie Gazy i niedobór pomocy

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.