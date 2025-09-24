Atak dronów na flotyllę humanitarną – poważny incydent na morzu

Włoska rzeczniczka Globalnej Flotylli Sumud - Maria Elena Delia poinformowała: - Trafione zostały jednostki z Włoch, Anglii i Polski. To tak, jak atak na trzy państwa. To bardzo poważny incydent, który stanowi precedens. Wypowiedź Delii przytoczyła agencja Ansa.

- Zostaliśmy zaatakowani przez co najmniej 15 dronów. Najpierw zrzuciły substancje drażniące, a potem granaty hukowe, które spadły na łodzie. Cztery, pięć z nich jest zniszczonych, m.in. nasza, i nie mogą płynąć z żaglem - relacjonowała rzeczniczka.

Polska chce pomagać mieszkańcom Strefy Gazy. Opublikowano specjalne oświadczenie
Polska chce pomagać mieszkańcom Strefy Gazy. Opublikowano specjalne oświadczenie

Delia powiadomiła, że atak trwał przez kilka godzin. Jak dodała, że miał on na celu wyczerpanie psychiczne osób znajdujących się na pokładzie.

- To kryminalny akt przeciwko cywilnej flotylli. My nie damy się zastraszyć, bo wiemy, że płyniemy całkowicie legalnie i kontynuujemy nasz rejs w stronę Strefy Gazy, by zawieźć pomoc wycieńczonej ludności - oznajmiła przedstawicielka inicjatywy humanitarnej.

Włoskie władze reagują – MSZ i minister obrony w akcji

Wyraziła też nadzieję, że głos w tej sprawie zabiorą politycy. W przedsięwzięciu uczestniczą deputowani do włoskiego parlamentu i europosłowie z Włoch.

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani, który przebywa na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, oświadczył na wiadomość o ataku, że Izrael nie może podejmować operacji zagrażających osobom z Globalnej Flotylli Sumud. MSZ w Rzymie powiadomiło, że przekazało władzom Izraela, iż wszelkie takie działania muszą być prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym. Strona włoska zapowiedziała, że minister obrony Guido Crosetto przedstawi w czwartek w Izbie Deputowanych informację na temat ataku na flotyllę.

Poseł Franciszek Sterczewski uczestniczył w rejsie – apeluje do rządu

Poseł Franciszek Sterczewski, uczestniczący w tej inicjatywie humanitarnej, napisał na platformie X: „Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam polski rząd do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!”. Wiadomość tę skierował także do premiera Donalda Tuska.

Kontekst humanitarny – kryzys w Strefie Gazy i niedobór pomocy

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.