Zmianę podejścia Donalda Trumpa do Rosji i jej prezydenta, Władimira Putina widać jak na dłoni. Do niedawna jeszcze wychwalany i podziwiany, gospodarz Kremla zaczął być postrzegany przez amerykańskiego prezydenta jako osoba, która nie chce porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. I Trump postanowił zaatakować.

Rosjanie rozpoczęli grę z Amerykanami

Jedną z nowych amerykańskich gróźb jest obłożenie dodatkowymi cłami tych państw, które nadal kupują rosyjską ropę naftową, a na liście tej znalazły się między innymi Indie. Nie jest bowiem tajemnicą, że od chwili nałożenia sankcji na Rosję, właśnie Indie stały się jednym z głównych odbiorców tego surowca, który po przerobieniu, sprzedawany jest dalej. Amerykańska zapowiedź przewiduje nowe cła o wysokości 25 proc. z możliwością podniesienia ich do 100 proc. Tymczasem pójście na zwarcie z Indiami może zrujnować amerykański plan bliższego związania tego kraju z USA, nad którym w ostatnich latach usilnie pracował amerykański przemysł zbrojeniowy.

- O Indie toczy się gra, także o indyjski rynek zbytu dla zbrojeniówki. Ostatnio mocno weszli na niego Amerykanie, na poziomie lotniczym. Sprzedali Hindusom Apache, śmigłowce Chinook, samoloty morskie Poseidon, budowane na bazie Boeinga – wylicza w rozmowie z Gazetą Prawną Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.

I teraz właśnie w to czułe miejsce postanowili uderzyć Rosjanie. Mając wieloletnie tradycje wojskowej współpracy z Indiami, zaproponowali im pewien wojskowy układ.

Broń jądrowa dla Polski? Karol Nawrocki ma argument, by dopiąć swego
Broń jądrowa dla Polski? Karol Nawrocki ma argument, by dopiąć swego

Rosyjski czołg przyszłości, czy złom?

Rosyjska propozycja przewiduje wspólną z Hindusami pracę nad rozwojem czołgu T-14 Armata, który już 10 lat temu reklamowany był w Moskwie jako broń przyszłości. Po raz pierwszy publicznie pojawił się na paradzie wojskowej z okazji święta 1 Maja w 2015 roku, a jak wtedy szczycili się Rosjanie, miał na głowę bić zachodnie odpowiedniki. Wyposażony w zautomatyzowaną wieżę i system aktywnej obrony miał nie tylko wprowadzić rosyjskie siły pancerne na wyższy poziom, ale też stać się bazą do produkcji całej rodziny nowoczesnych pojazdów pancernych. Coś jednak poszło nie tak.

- Padały wtedy podniosła słowa, jak szybko zostanie on wprowadzony do użytku, a w 2022 roku pierwszy z pułków, podmoskiewski, miał dostać pierwsze seryjne egzemplarze. Charakterystyczne jest to, że żaden z tych pojazdów, jakie pokazywali w 2015 r., czy sam czołg, czy też bazujący na jego podwoziu ciężki BWP i kołowy odpowiednik naszego Rosomaka w ogóle nie trafiły do wojska – wylicza Mariusz Cielma.

Rosjanie chwalili się, że w ciągu kilku lat wyprodukują aż 2300 sztuk tych pojazdów. Nie pojawiły się one jednak nawet na ukraińskim polu walki, a jak przyznał w marcu 2024 r. Siergiej Czemiezow, szef Rostecu, maszyny te nie weszły do szerszego użytku z uwagi na koszty. Specjaliści szacują, iż produkcja jednej maszyny kosztować mogła nawet dziesięciokrotnie więcej, niż modernizacja czołgu T-90.

Indie i Chiny twardo wobec Trumpa
Indie i Chiny twardo wobec Trumpa

Rosjanie kuszą Hindusów. W tle wielkie pieniądze

Teraz z pomocą przyjść mają Indie, którym Rosja zaproponowała wspólne prace badawcze nad rozwojem projektu T-14 Armata. Wstrzeliła się bardzo dobrze, bowiem Hindusom się spieszy, by jak najszybciej zmodernizować swą pancerną flotę, która w dużej mierze nadal opiera się na indyjskiej wersji czołgu T-72 Ajeya. Czas gra rolę, gdyż zarówno nieprzyjazny Pakistan, jak i sąsiednie Chiny posunęły do przodu modernizację swych wojsk pancernych.

- Z punktu widzenia Kremla można tę propozycję przedstawiać też tak, że nie trzymają tylko dla siebie swych najnowszych osiągnięć, a dzielą się ze współpracownikami. Na tym etapie propozycję tę można traktować jednak jako projekt podwyższonego ryzyka. Trzeba mieć kompetencje, aby zorientować się, czy przy rozwoju T-14 Rosjanie nie weszli w jakąś ślepą uliczkę, czy w ogóle ten kierunek prac ma jakieś uzasadnienie i co tam jest w środku – mówi ekspert.

Pewne jest, iż porozumienie to korzystne byłoby dla Rosjan, którzy mogliby skorzystać z hinduskiego programu „Make in India”, który zakłada dofinansowywanie nawet 70 proc. kosztów wojskowych projektów badawczych. Dla USA byłby to kolejny cios, zaraz po ogłoszonej niedawno rezygnacji Indii z pomysłu zakupu amerykańskich myśliwców F-35.