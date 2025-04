Przed bazyliką trumnę powitała grupa ubogich i bezdomnych. Ten gest podkreśla to, jak ważne miejsce zajmowali oni w posłudze Franciszka.

Przybyli to 74-letni bezdomny Włoch, dziennikarz w separacji - podopieczny noclegowni, prawosławny imigrant z Egiptu oraz muzułmanie, wśród nich kurdyjscy uchodźcy z Turcji i Iraku oraz obywatel Sudanu. Grupę tę nazwano w telewizji RAI "Ludem Bożym"; byli w niej też więźniowie, osoby transseksualne.

Obrzęd złożenia trumny w grobie nie będzie transmitowany jako akt prywatny - wyjaśniono.

Msza pogrzebowa Papieża Franciszka

Liturgii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re.

Ceremonię zakończył hołd przy trumnie papieża, złożony także przez biskupów i patriarchów Kościołów wschodnich i jej poświęcenie przez kardynała Re.

To była jedna z największych w historii ceremonii pogrzebowych. Przybyło około 160 delegacji, kilkudziesięciu przywódców państw, wśród nich prezydent USA Donald Trump z małżonką Melanią, przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną.

Obecny był prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Był też były amerykański prezydent Joe Biden z żoną Jill.

Przybyło wiele koronowanych głów.

Byli również przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich oraz religii, w tym delegacje Żydów i muzułmanów; łącznie 40 delegacji religijnych i wyznaniowych.

Około 200 tysięcy osób na pogrzebie papieża Franciszka

W pogrzebie papieża Franciszka na placu Świętego Piotra uczestniczy w sobotę około 200 tysięcy osób - ogłosił Watykan powołując się na kompetentne władze.

Kilkadziesiąt tysięcy osób jest na placu przed bazyliką watykańską, a pozostałe dziesiątki tysięcy na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione i we wszystkich bocznych ulicach.

Modlitwa Powszechna w języku polskim za zmarłych papieży

Podczas sobotniej mszy pogrzebowej papieża Franciszka na placu Świętego Piotra odczytana została Modlitwa Powszechna po polsku za zmarłych papieży.

Oto tekst modlitwy po polsku: "Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej".

Modlitwę odczytał Krzysztof Bronk z polskiej redakcji Vatican News.

Na placu św. Piotra wiele polskich flag i mnóstwo młodych ludzi

W sobotnich uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka bierze udział wielu młodych Polaków. Na placu św. Piotra widać biało-czerwone flagi, a przed liturgią słychać było język polski. Dla wielu jest to bardzo osobiste pożegnanie z papieżem.

Wśród pielgrzymów z całego świata biorących udział w pogrzebie Polacy, zwłaszcza ludzie młodzi, wspominali Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, w których uczestniczył Franciszek.

"Franciszek ujął mnie swoją prostotą i bezpośredniością. Potrafił mówić o poważnych, skomplikowanych rzeczach w ten sposób, że wszyscy go rozumieli - wyznała Anna z Bytomia.

W tłumie wiernych widać wiele biało-czerwonych flag. Z jedną z nich przyjechali nauczyciele i uczniowie katolickiej szkoły w Markach. "Chcemy pożegnać naszego drogiego papieża Franciszka" - powiedzieli.

Z kolei pan Janusz, ubrany w tradycyjny ludowy strój krakowski, przyjechał do Watykanu ze swoją żoną Anną i 9-letnią córką Małgosią. Wcześniej miał okazję spotkać się z Franciszkiem pięć razy. Po raz pierwszy, kiedy córka miała siedem miesięcy. "Papież podał jej wtedy smoczek do buzi" - wspominał Janusz w rozmowie z PAP.

Powiedział, że po raz drugi był w Rzymie z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra. "Ojciec Święty Franciszek długo patrzył na ikonę Czarnej Madonny, którą mu przywieźliśmy i głęboko się modlił" - wspominał mieszkaniec Krakowa.

Dodał, że rok temu w Niedzielę Palmową papież Franciszek wypatrzył ich rodzinę przy barierkach otaczających plac św. Piotra mówiąc: "Znowu się spotykamy". "Dlatego - jak wyznał Janusz - musieliśmy tu przyjechać, żeby go dziś pożegnać".