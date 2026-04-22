Ropa znów płynie przez Ukrainę. Pierwsze dostawy dotrą do MOL najpóźniej jutro

Stacja odbiorcza ropociągu Przyjaźń w rafinerii w Százhalombatta koło BudapesztuEPA/PAP
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 13:29

Tranzyt ropy naftowej przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń na Węgry i Słowację został w środę wznowiony - poinformowała agencja AFP, powołując się na ukraińskie źródła energetyczne. Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

“O godzinie 12.35 (godz. 11.35 w Polsce) rozpoczęty został tranzyt ropy” na odcinku ropociągu w Ukrainie – powiedziało wspomniane źródło.

Węgierska spółka MOL podała, że ukraiński operator Przyjaźni, Ukrtransnafta, poinformował ją, iż zaczął otrzymywać z Białorusi ropę tym rurociągiem w południe.

MOL oczekuje, że pierwsze dostawy ropy naftowej po uruchomieniu ukraińskiego odcinka systemu dotrą na Węgry i Słowację najpóźniej jutro” – podała spółka w komunikacie.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia magistrali w rosyjskim ataku na zachodzie Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.

Od wznowienia dostaw ustępujący premier Węgier Viktor Orban uzależniał odblokowanie pożyczki UE dla Ukrainy wysokości 90 mld euro. (PAP)

Źródło: PAP

