– Musimy wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie – mówił w rozmowie z InfoSecurity24 Zbigniew Muszyński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak podkreślił, RCB prowadziło już konsultacje ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego w sprawie wytycznych dotyczących planów ewakuacji ludności na wypadek kryzysów. To było trzy miesiące temu. Dziś pytanie brzmi: czy Polska jest już gotowa na najczarniejszy scenariusz?

Podstawą zmian jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. Rozporządzenie wykonawcze precyzuje, kto, w jakiej kolejności i na jakich zasadach będzie odpowiadał za ewakuację. Chodzi nie tylko o ochronę życia i zdrowia obywateli, ale także o zabezpieczenie mienia – w tym dóbr kultury i zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy nakładają szczegółowe obowiązki na samorządy, wojewodów i ministerstwo spraw wewnętrznych. Całość ma stworzyć spójny system, w którym każdy wie, co robić w obliczu zagrożenia.

Nowe przepisy o ewakuacji ludności – co się zmienia?

Rozporządzenie opisuje osiem kluczowych etapów działań:

Weryfikacja planu ewakuacji w zależności od rodzaju zagrożenia.

Poinformowanie mieszkańców o zarządzeniu ewakuacji.

Wskazanie miejsc zbiórki i tras przemieszczania się.

Alarmowanie personelu i specjalnych zespołów.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kierowanie akcją.

Organizacja samoewakuacji dla tych, którzy mogą opuścić teren samodzielnie.

Przyjęcie i ewidencja osób w punktach zbiorczych.

Zapewnienie bezpiecznego powrotu po zakończeniu działań.

Kluczowym elementem jest prowadzenie dokładnych spisów ludności i mienia. Władze mają dbać o to, by żaden obywatel nie został bez pomocy.

Ochrona ludności i dóbr kultury w czasie ewakuacji

Rozporządzenie szczegółowo reguluje kwestie zabezpieczenia mienia. Priorytetem jest ochrona obiektów nieruchomych, w tym zabytków wpisanych do planów ochrony dóbr kultury. Przewiduje się też dokumentowanie stanu przedmiotów przed transportem oraz specjalne procedury związane z przemieszczaniem zwierząt i dóbr ruchomych.

Proces obejmuje ewidencję, załadunek, przewóz, rozładunek i zdeponowanie w bezpiecznych miejscach. Ochrona dziedzictwa narodowego ma być równie ważna, co ratowanie życia ludzi.

Samorządy i wojewodowie z kluczową rolą w ewakuacji

Najwięcej nowych zadań spadło na barki samorządów. To one mają wyznaczyć obszary przeznaczone do ewakuacji, określić liczbę osób wymagających transportu i wskazać główne drogi oraz linie kolejowe.

Samorządy muszą również zapewnić punkty zbiórki ludności, przygotować systemy powiadamiania i zabezpieczyć środki transportu. Jeśli ich możliwości okażą się niewystarczające, mają obowiązek zgłosić to wyższym szczeblom administracji.

Rola wojewody w czasie kryzysu

Wojewoda w czasie wojny staje się kluczowym koordynatorem. Wspólnie z RCB i Siłami Zbrojnymi ustala trasy ewakuacji, wyznacza środki zabezpieczające i wskazuje osoby odpowiedzialne za nadzór nad akcją.

To również wojewoda odpowiada za przygotowanie i publikację komunikatów ostrzegawczych.

Minister spraw wewnętrznych na czele systemu

Najwyższą odpowiedzialność ponosi minister spraw wewnętrznych i administracji, pełniący funkcję szefa obrony cywilnej. To on wyznacza miejsca przyjęcia ewakuowanych, określa szlaki komunikacyjne i przygotowuje komunikaty ostrzegawcze.

Minister analizuje także potrzeby związane z ewakuacją, a w razie konieczności sięga po wsparcie innych resortów lub międzynarodowych mechanizmów ochrony ludności.

Priorytetowe grupy podczas ewakuacji – kto ma pierwszeństwo?

W przepisach znalazł się zapis o przeciwdziałaniu panice i dezinformacji. Władze mają obowiązek ograniczać niekontrolowane przemieszczanie się ludności.

Priorytetowo traktowane będą:

dzieci,

kobiety w ciąży,

osoby starsze,

osoby z niepełnosprawnościami,

pacjenci domów opieki i szpitali.

Rodziny mają być transportowane razem, by uniknąć rozdzielania bliskich.

Co można zabrać na ewakuację i jakie są limity?

Każdy ewakuowany będzie miał zagwarantowaną żywność, wodę, lekarstwa, środki higieniczne i dostęp do sanitariatów. Jednak rozporządzenie przewiduje ograniczenia co do mienia, które można zabrać.

Zaleca się, by każdy miał przy sobie zapas wystarczający na 72 godziny. To ma ułatwić logistykę i pozwolić na szybkie przemieszczanie się dużych grup ludności.

Polska patrzy na Ukrainę i uczy się na cudzych doświadczeniach

Państwo polskie nie chce być zaskoczone ani wojną, ani katastrofą naturalną. Nowe przepisy mają sprawić, że każdy obywatel będzie wiedział, co robić, a każdy urzędnik – jakie ma obowiązki.