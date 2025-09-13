Atak rosyjskich dronów na Polskę. USA przyglądają się dowodom

- Uważamy, że jest to niedopuszczalny, niefortunny i niebezpieczny rozwój sytuacji - powiedział Rubio dziennikarzom przed odlotem do Izraela. Jak stwierdził, choć nie ma wątpliwości co do tego, drony zostały uruchomione celowo, to „pytanie brzmi, czy Polska była konkretnym celem”. - Jeśli tam zaprowadzą nas dowody, to oczywiście będzie bardzo eskalacyjny ruch - ocenił szef amerykańskiej dyplomacji, choć zaznaczył, że istnieją też inne możliwości. - Ale myślę, że chcemy mieć wszystkie fakty i chcemy skonsultować się z naszymi sojusznikami zanim coś konkretnego zdecydujemy - dodał Rubio.

Mimo potępienia incydentu, jest to kolejna wypowiedź przedstawiciela amerykańskich władz sugerująca – wbrew temu, co mówi Polska i większość państw NATO – że 19 rosyjskich dronów mogło wlecieć w polską przestrzeń powietrzną nieumyślnie.

Trump dopuszcza, że Moskwa mogła wysłać drony do Polski nieumyślnie

Prezydent USA Donald Trump twierdził wcześniej, że „to mogła być pomyłka” i że Rosja mogła stracić kontrolę nad maszynami. Podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa p.o. ambasadora USA przy ONZ Dorothy Shea uznała wzmożenie rosyjskich ataków na Ukrainę oraz naruszenie polskiej przestrzeni - „czy celowe, czy nie” – za ogromny brak szacunku wobec pokojowych starań Waszyngtonu.

Czy 19 dronów naruszających polską przestrzeń można uznać za pomyłkę?

Wypowiedzi te spotykały się ze odpowiedzią polskich władz, w tym premiera Donalda Tuska, a w piątek również występującego na Radzie Bezpieczeństwa ONZ wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego. - Wiemy - powtarzam - wiemy, że to nie była pomyłka (...) raz czy dwa razy może to być zbieg okoliczności lub awaria, ale nie 19 razy, nie 19 wtargnięć przeprowadzonych w ciągu siedmiu godzin - mówił polski wiceminister.

Po piątkowym spotkaniu Bosacki przyznał, że Polska chciałaby, by Trump wygłaszał bardziej jednoznaczne oświadczenia w tej sprawie, lecz zaznaczał, że Warszawa ma poparcie Waszyngtonu m.in. na forum NATO, czego efekty mają być widoczne wkrótce.