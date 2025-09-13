Ze względu na ryzyko ataków dronów w rejonach Ukrainy przylegających do granicy z Polską, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto działania z udziałem wojskowych samolotów – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie zamknięt o przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Lublinie z powodu „nieplanowanej aktywności wojskowej”. Alert przed możliwym atakiem z powietrza wydało RCB.
Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji
Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.
Rosyjskie drony - stan najwyższej gotowości polskiego wojska
W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
Pasażerów samolotów czekają utrudnienia. Lotnisko w Lublinie wstrzymuje loty i lądowania
Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał PAP w sobotę, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godz. 18. Samolot linii Aeroitalia z Rzymu, który miał lądować o godz. 16.40, przekierowany został do Katowic.Z godz. 19.25 na godz. 19.55 ma zostać opóźniony przylot Wizz Air ze Splitu do Lublina, natomiast wylot do Splitu ma zostać opóźniony do godz. 20.30.
Ważne
Lubelskie lotnisko obsługuje loty m.in. do Gdańska, Londynu, Dublina, Warszawy i Barcelony. W 2024 r. port lotniczy obsłużył blisko 426 tys. pasażerów, o ok. 27 tys. więcej niż rok wcześniej. W sierpniu br. z lotniska skorzystało ponad 61 tys. osób, czyli o 7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ub.r. Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.
