Ze względu na ryzyko ataków dronów w rejonach Ukrainy przylegających do granicy z Polską, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto działania z udziałem wojskowych samolotów – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie zamknięt o przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Lublinie z powodu „nieplanowanej aktywności wojskowej”. Alert przed możliwym atakiem z powietrza wydało RCB.

Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji

Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.

Rosyjskie drony - stan najwyższej gotowości polskiego wojska

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Pasażerów samolotów czekają utrudnienia. Lotnisko w Lublinie wstrzymuje loty i lądowania

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał PAP w sobotę, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godz. 18. Samolot linii Aeroitalia z Rzymu, który miał lądować o godz. 16.40, przekierowany został do Katowic.Z godz. 19.25 na godz. 19.55 ma zostać opóźniony przylot Wizz Air ze Splitu do Lublina, natomiast wylot do Splitu ma zostać opóźniony do godz. 20.30.