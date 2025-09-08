Kolejne drony spadły nad wschodnią granicą Polski, w tym w rejonie Terespola na Lubelszczyźnie. Szefowie MSWiA Marcin Kierwiński i MON Władysław Kosiniak-Kamysz analizują sytuację i rozważają działania w celu wzmocnienia nadzoru nad przestrzenią powietrzną.

Spotkanie MSWiA i MON w sprawie dronów przy wschodniej granicy

Z nieoficjalnych informacji wynika, że odbywa się w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) spotkanie z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szefowie resortów (MON i MSWiA) rozmawiają m.in. o pomysłach na uszczelnienie polskiej przestrzeni powietrznej. Spotkanie ma mieć związek z incydentami z udziałem dronów, do jakich dochodziło w ostatnich tygodniach.

Dron spadł pod Terespolem koło wschodniej granicy – służby prowadzą czynności wyjaśniające

W nocy z niedzieli na poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie od Straży Granicznej o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego przy wschodniej granicy. Nikt nie został poszkodowany. Jak informowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Agnieszka Kępka Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (woj. lubelskie) nie był uzbrojony i są na nim napisy cyrylicą. Na miejscu odnalezienia szczątków drona pracują służby. Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że dron spadł ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie). Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że w związku z incydentem zwołał sztab kryzysowy.

Drugi dron w regionie – wcześniejsze znalezisko w Majdanie-Sielcu

W sobotę w miejscowości Majdan-Sielec (Lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej poinformował, że był to dron „nienoszący żadnych cech wojskowych”, najprawdopodobniej dron przemytniczy.