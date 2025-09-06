Radar nic nie wykrył. O dronie poinformowali mieszkańcy
Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że w sobotę ok. godz. 17.40 policja tomaszowska otrzymała zgłoszenie za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczące znalezienia szczątków niezidentyfikowanego obiektu . - Nikt nie ucierpiał. Policja zabezpieczyła teren. Powiadomione zostały wszystkie właściwe służby, w tym wojsko – dodał.
Dron spadł nieopodal zabudowań
Według nieoficjalnych ustaleń, obiekt spadł na pole, ok. 500 metrów od zabudowań w miejscowości Majdan-Sielec (gmina Krynice). Miejscowość położona jest ok. 50 km od granicy z Ukrainą.
