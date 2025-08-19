14 sierpnia br. sąd cypryjski tymczasowo zakazał TiVi Foundation (kontrolującej Grupę Cyfrowy Polsat) oraz cypryjskiej spółce Reddev Investments (kontrolowanej przez TiVi Foundation) „wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych”. Analogiczny zakaz został wydany wobec fundacji Solkomtel, która pośrednio kontroluje Grupę Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK).

Cypryjski sąd z wyrokiem korzystnym na założyciela Polsatu

Według prawnika reprezentującego interesy Zygmunta Solorza postanowienie sądu cypryjskiego jest korzystne dla założyciela Polsatu i „jest to kolejny krok do przywrócenia stanu zgodnego z prawem”. – O kolejnych krokach, polegających wyłącznie na działaniach mojego klienta zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, będziemy informować. Nie zdradzając taktyki procesowej, mogę jedynie wskazać, że pan prezes Zygmunt Solorz podejmuje wszystkie przewidziane prawem działania w celu ochrony interesów jego fundacji, spółek, ich menedżerów oraz pracowników, a także ich kontrahentów, w tym instytucji finansowych, oraz mniejszościowych akcjonariuszy – powiedział.

Dodał, że wyrok sądu w Lichtensteinie, który w maju br. oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami miliardera przejmą jego dzieci, nie jest prawomocny, a „apelacje, które złożyli, są bardzo mocne”. Miliarder liczy na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Spór o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza – dzieci kontra Justyna Kulka

Natomiast przedstawiciel prawny Fundacji TiVi Jarosław Kołkowski, pytany o konsekwencje wyroku na Cyprze, powiedział, że postanowienie to nie ma wpływu na działalność Fundacji, czyli ani na decyzje podjęte w przeszłości, ani na te przyszłe.

Spór Zygmunta Solorza i jego dzieci dotyczy sukcesji w imperium biznesowym miliardera i ujawnił się we wrześniu 2024 r. „Gazeta Wyborcza” podała wtedy, że trójka dzieci Zygmunta Solorza wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. Uważają one, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodzi m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza.

Jeszcze tego samego dnia, kiedy ukazał się tekst w gazecie, Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu. Sprawa trafiła do sądu w Lichtensteinie, który wydał decyzję o ustanowieniu kuratora w TiVi Foundation. Równocześnie zawieszono uprawnienia Zygmunta Solorza jako właściciela fundacji do powoływania członków ich organów zarządzających.

Apelacje w Liechtensteinie i nowe dowody – Solorz walczy o kontrolę nad biznesem

W październiku 2024 r. synowie Solorza zostali odwołani z rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Także w październiku 2024 r. zostali usunięci z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK.

22 lipca 2025 r. Zygmunt Solorz został natomiast odwołany z szefowania radom nadzorczym Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii. Decyzję o odwołaniu podjęła jednogłośnie Rada Fundacji TiVi Foundation, która składa się z trzech osób: przedstawiciela powołanego przez sąd w Liechtensteinie Petera Schierschera, Jarosława Grzesiaka (przedstawiciela dzieci Solorza) oraz przedstawiciela Zygmunta Solorza Tomasza Szeląga. Rada odwołała również szefa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka.

Wcześniej, 2 lipca 2025 r., Zygmunt Solorz złożył zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, „w sprawie podejrzenia doprowadzenia Zygmunta Solorza do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci praw majątkowych związanych z działalnością Fundacji TiVi z siedzibą w Vaduz w Liechtensteinie oraz Fundacji Solkomtel z siedzibą w Vaduz w Liechtensteinie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez doprowadzenie pokrzywdzonego do złożenia oświadczeń woli skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem powyższym mieniem o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości”.

– Dysponujemy dowodami i zeznaniami świadków, którzy potwierdzą, że na początku sierpnia 2024 roku, podczas zjazdu rodzinnego z okazji urodzin pana Zygmunta Solorza, doszło do oszustwa – tłumaczył Kwaśnicki. Dodał, że nowe dowody zostały już przedstawione w apelacji w Liechtensteinie.

Historia Zygmunta Solorza – od Polsatu do miliardowego imperium telekomunikacyjno-energetycznego

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, Solorz jest też większościowym akcjonariuszem energetycznego koncernu ZE PAK. Zygmunt Solorz-Żak urodził się jako Zygmunt Józef Krok 4 sierpnia 1956 roku w Radomiu. Nazwisko Solorz przyjął po pierwszej żonie, a Żak po drugiej.

Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r., w tym samym roku stacja zmieniła nazwę na Polsat. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W dorocznym rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” Solorz-Żak od 1998 r. nieprzerwanie znajdował się w pierwszej dziesiątce. W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.