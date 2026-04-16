NBP zaskakuje. Nowa moneta jak sztabka złota

Narodowy Bank Polski rozpoczął sprzedaż monet kolekcjonerskich z serii „Niezależny bank centralny”. Nowa odsłona projektu koncentruje się na zagadnieniu rezerw złota, które od lat stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa finansowego państwa. Wprowadzenie monet do obiegu kolekcjonerskiego ma charakter nie tylko numizmatyczny, lecz także edukacyjny – bank centralny w ten sposób akcentuje znaczenie stabilnej polityki pieniężnej oraz niezależności instytucji finansowych.

Zainteresowanie złotem w ostatnich latach wyraźnie wzrosło. Wpływ na to mają zarówno napięcia geopolityczne, jak i rosnąca inflacja w wielu gospodarkach świata. W takich warunkach złoto pozostaje jednym z najważniejszych aktywów rezerwowych, traktowanych jako zabezpieczenie przed utratą wartości pieniądza.

Złota moneta jak sztabka i srebrna skarbonka w ofercie kolekcjonerów

Najbardziej charakterystycznym elementem nowej emisji jest forma monet. Złota moneta została zaprojektowana tak, by przypominać klasyczną sztabkę złota. Wykonana z kruszcu o próbie 999,9, waży dokładnie 31,1 grama, czyli jedną uncję trojańską – standard stosowany na światowych rynkach metali szlachetnych. Jej cena została ustalona na poziomie 22 tysięcy złotych, a maksymalny nakład wynosi 1000 egzemplarzy.

Drugą propozycją jest srebrna moneta o nominale 100 złotych, której forma nawiązuje do skarbonki. Ten projekt ma wymiar symboliczny, odnosząc się do idei oszczędzania i gromadzenia kapitału. Moneta została wykonana ze srebra i waży aż 311 gramów. Jej cena wynosi 9500 złotych, a nakład również ograniczono do 1000 sztuk.

Oba egzemplarze można nabyć w oddziałach banku centralnego oraz poprzez oficjalną platformę sprzedażową dla kolekcjonerów. Ze względu na niski nakład i nietypowy design, zainteresowanie nimi wśród numizmatyków i inwestorów jest znaczące już od momentu premiery.

Premia kolekcjonerska i rynek monet NBP

Ceny nowych monet wyraźnie przekraczają wartość zawartego w nich kruszcu. Wynika to z tzw. premii kolekcjonerskiej, która obejmuje koszty produkcji, unikatowość projektu oraz ograniczoną dostępność. W praktyce oznacza to, że nabywcy płacą nie tylko za metal, ale również za wartość artystyczną i potencjał inwestycyjny.

Rynek monet kolekcjonerskich w Polsce rozwija się dynamicznie. Produkty emitowane przez bank centralny często zyskują na wartości wraz z upływem czasu, szczególnie jeśli ich nakład jest niski. W poprzednich latach niektóre emisje osiągały na rynku wtórnym ceny wielokrotnie wyższe od pierwotnych.

Polskie rezerwy złota i ich znaczenie dla gospodarki

W marcu bieżącego roku bank centralny dokupił 13 ton kruszcu, podnosząc łączny poziom rezerw do 583 ton. To wynik, który plasuje kraj na 12. miejscu na świecie pod względem wielkości zasobów, przed takimi instytucjami jak Europejski Bank Centralny czy bank centralny Wielkiej Brytanii.

Złoto odgrywa kluczową rolę w stabilizowaniu systemu finansowego. W przeciwieństwie do walut fiducjarnych nie jest zależne od decyzji politycznych i nie podlega bezpośrednio inflacji. Dlatego banki centralne traktują je jako zabezpieczenie na wypadek kryzysów finansowych lub napięć międzynarodowych.

Dywersyfikacja przechowywania złota i bezpieczeństwo rezerw

Polskie rezerwy złota są przechowywane w kilku lokalizacjach na świecie, co ma ograniczać ryzyko geopolityczne. Część zasobów znajduje się w skarbcach Bank of England w Londynie, część w Systemie Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, a część w kraju – w zasobach Narodowego Banku Polskiego.

Takie rozproszenie ma strategiczne znaczenie. W przypadku kryzysu politycznego lub gospodarczego umożliwia zachowanie dostępu do aktywów i minimalizuje ryzyko ich utraty. To standardowa praktyka stosowana przez wiele państw posiadających znaczące rezerwy złota.

Rosnące znaczenie złota w polityce finansowej państw

W ostatnich latach banki centralne na całym świecie zwiększają zakupy złota. Tendencja ta nasiliła się szczególnie po pandemii oraz w obliczu napięć geopolitycznych. Złoto stało się jednym z głównych instrumentów zabezpieczających gospodarki przed niepewnością.

Polska wpisuje się w ten globalny trend, systematycznie wzmacniając swoją pozycję w rankingu rezerw. Wzrost zasobów kruszcu przekłada się na większą wiarygodność finansową kraju oraz stabilność waluty.