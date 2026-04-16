Dziś rano w okolicy skrzyżowania ulic Kadetów i Poprawnej zapalił się autobus miejski. Świadkowie najpierw usłyszeli głośny wybuch. Płomienie zajęły tylną część autobusu. Kierowca szybko zainterweniował, dzięki czemu on i szóstka pasażerów zdążyli bezpiecznie opuścić pojazd.

W akcji gaśniczej na miejscu zdarzenia brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy najpierw opanowali ogień, a następnie przystąpili do dogaszania wraku autobusu.

Jakie są przypuszczalne przyczyny wybuchu pożaru?

Dokładna przyczyna zdarzenia nie została jeszcze oficjalnie ustalona, jednak na podstawie dostępnych informacji można przypuszczać, że powodem pożaru była awaria techniczna pojazdu. To jeden z głównych scenariuszy branych pod uwagę przez służby badające przyczyny pożaru. Zarówno straż pożarna, jak i policja potwierdziły, że ogień pojawił się w tylnej części pojazdu, a konkretnie w komorze silnika.

Obecnie policja oraz straż pożarna prowadzą działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Szczegółowe ekspertyzy będą możliwe po bezpiecznym odholowaniu wraku spalonego autobusu linii 213.

Ile osób znajdowało się w autobusie linii 213?

W autobusie linii 213 w momencie wybuchu pożaru znajdowało się łącznie siedem osób (sześciu pasażerów oraz kierowca). Dzięki szybkiej reakcji prowadzącego pojazd, wszystkie te osoby zdołały bezpiecznie opuścić autobus przed rozprzestrzenieniem się ognia i nikt nie odniósł obrażeń.

Gdzie dokładnie doszło do zdarzenia i jakie są utrudnienia?

Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek na skrzyżowaniu ulic Poprawnej i Kadetów w dzielnicy Wawer w Warszawie. W związku z pożarem i prowadzoną akcją gaśniczą wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Do najważniejszych z nich należały:

częściowo zablokowanie rondo w rejonie wspomnianego skrzyżowania;

utrudnienia w postaci korków i objazdów;

zmiany w komunikacji miejskiej – autobusy kursujące przez tę część miasta zostały skierowane na zmienione trasy;

służby musiały zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu, aż możliwe będzie bezpieczne odholowanie wraku spalonego pojazdu linii 213.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Gdzie szukać informacji?

Oficjalnych komunikatów o zmianach tras i objazdach w Warszawie najlepiej szukać w następujących kanałach: